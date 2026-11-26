A dos días de la final de la Copa Libertadores contra Palmeiras, el referente del Pincha contó las sensaciones del plantel: "Nos encontramos muy ilusionados".
“Vamos a ir al frente como lo hicimos hasta ahora”. A dos días de la final de la Copa Libertadores con Palmeiras en Montevideo, Ezequiel Piovi palpitó el duelo decisivo ante la prensa después del entrenamiento en el predio de Montevideo City.
“Nos encuentra bien, estamos muy ilusionados con todos los chicos. La gente también y eso es un envión importante para nosotros”, expresó Piovi sobre el ánimo del equipo dirigido por Alexander Medina. Además, se refirió al rival: “Pudimos mirar a Palmeiras, lo analizamos. Llegan con una carga de partidos, pero el sábado es un partido aparte”.
El volante también destacó el recorrido que realizó Estudiantes para llegar a esta instancia y la capacidad que mostró para competir frente a equipos de jerarquía: “Supimos medirnos contra equipos de mucho poder. El sábado vamos a ir al frente como lo hicimos hasta ahora, sabemos dónde podemos sacar alguna ventaja nosotros”, sostuvo.
En relación con la importancia de la definición, Piovi remarcó el crecimiento del equipo y el respeto que consiguió a partir de sus actuaciones: “Nos ganamos el respeto adentro de la cancha con la clase de partidos que hicimos, contra los rivales que lo hicimos. Tenemos que demostrarlo nuevamente”. Y agregó: “Es el partido más importante de mi carrera”.
Por último, el mediocampista les dedicó unas palabras a los hinchas que comenzaron a llegar a Uruguay para acompañar al Pincha: “Agradecer el apoyo, estuvieron siempre, siempre creyeron en el equipo. Que crean que nosotros estamos con la misma fe e ilusión”. También valoró el esfuerzo económico que implica el viaje y cerró con un deseo: “Ojalá que hagamos un gran partido y se sientan representados”.
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