#EDLP "ES EL PARTIDO MÁS IMPORTANTE DE MI CARRERA. HAY MUCHOS JUGADORES QUE HACEN UNA TRAYECTORIA IMPORTANTE Y NO TIENEN LA POSIBILIDAD DE JUGARLA". Keki Piovi ️ https://t.co/6NC4PpoVrb — Matias Coffe️ (@MatiasCaffe) November 26, 2026

En relación con la importancia de la definición, Piovi remarcó el crecimiento del equipo y el respeto que consiguió a partir de sus actuaciones: “Nos ganamos el respeto adentro de la cancha con la clase de partidos que hicimos, contra los rivales que lo hicimos. Tenemos que demostrarlo nuevamente”. Y agregó: “Es el partido más importante de mi carrera”.