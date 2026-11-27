El futbolista falleció este miércoles tras meses de tratamiento. Fue parte del plantel islandés que disputó la Eurocopa 2016 y conquistó varios títulos con el Víkingur Reykjavík.
El fútbol de Islandia atraviesa un profundo dolor tras el fallecimiento de Ingvar Jonsson, arquero de la selección nacional, quien murió este miércoles a los 37 años luego de luchar contra un cáncer detectado meses atrás. La noticia fue anunciada por su club, el Víkingur Reykjavík, mediante un comunicado publicado en sus redes sociales, que causó conmoción en el ámbito deportivo de su país y en distintos puntos de Europa.
“Con profundo pesar y gran tristeza, comunicamos que nuestro querido amigo y compañero Ingvar Jonsson, portero del Víkingur, falleció el miércoles 25 de noviembre, en brazos de sus seres más cercanos. El club y todos los aficionados del Víkingur están junto a su familia y sus seres queridos. Les enviamos nuestras más sentidas condolencias”, expresó la institución islandesa al confirmar la noticia.
Por su parte, la federación de fútbol de Islandia también comunicó el deceso y recordó la enfermedad que atravesaba el jugador: “Ingvar Jónsson, jugador de Vikings R. y un ex miembro de la selección nacional ha muerto, 37 años, tras una batalla contra el cáncer”.
La entidad deportiva repasó además la trayectoria del arquero y destacó su paso por diferentes equipos. “Ingvar tuvo una exitosa carrera como portero con Njar Nvík, Stjarnan y Víking R. Aquí además de haber jugado con Start, Sandnes Ulf y Sandefjord en Noruega”, señaló. Asimismo, recordó su participación en los seleccionados nacionales: “Durante su carrera Ingvar jugó ocho partidos con el equipo nacional A de Islandia, así como partidos con las selecciones nacionales Sub 21 y Sub 19”.
Jonsson había jugado su último partido profesional en mayo de este año. Semanas después, recibió el diagnóstico de cáncer, que lo llevó a abandonar definitivamente la actividad para comenzar un tratamiento de quimioterapia. Desde entonces, el Víkingur Reykjavík acompañó al futbolista y mantuvo informados a sus seguidores sobre su estado de salud. Pese a no volver a entrenarse, continuó formando parte oficialmente del plantel.
El arquero construyó gran parte de su carrera en el fútbol islandés, aunque también tuvo experiencias en Noruega y Dinamarca. En febrero de 2020 regresó a su país para sumarse al Víkingur Reykjavík, luego de su paso por el Viborg danés. Durante los seis años que estuvo en el club, conquistó cinco campeonatos de liga, tres copas y tres supercopas.
En el plano internacional, defendió en ocho oportunidades la camiseta del seleccionado mayor de Islandia y se retiró de las convocatorias en junio de 2022. En 2016 integró el plantel que disputó la Eurocopa de Francia, torneo en el que el conjunto nórdico protagonizó una de las mayores sorpresas al vencer 2-1 a Inglaterra en los octavos de final. Luego quedó eliminado ante el anfitrión, Francia, que se impuso por 5-2. Jonsson formó parte de la delegación, aunque no llegó a jugar durante la competencia.
Dos años más tarde, Islandia debutó en un Mundial con un empate 1-1 frente a la Argentina en Rusia 2018, en una jornada histórica para el fútbol de ese país.
El vínculo del arquero con el seleccionado argentino tuvo también un momento especial meses antes de su muerte. En junio de este año, durante la concentración de Islandia en Auburn, Alabama, antes de un amistoso frente al equipo dirigido por Lionel Scaloni, sus compañeros le dedicaron un gesto de apoyo mientras atravesaba el tratamiento contra el cáncer. Los jugadores posaron con una camiseta que llevaba el nombre de Jonsson y le transmitieron su acompañamiento.
El encuentro terminó con una victoria argentina por 3-0, gracias a los goles de Valentín Barco, Lionel Messi y Thiago Almada. Sin embargo, la muestra de solidaridad de sus compañeros islandeses quedó como uno de los últimos homenajes públicos al arquero.
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