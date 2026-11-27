Jonsson había jugado su último partido profesional en mayo de este año. Semanas después, recibió el diagnóstico de cáncer, que lo llevó a abandonar definitivamente la actividad para comenzar un tratamiento de quimioterapia. Desde entonces, el Víkingur Reykjavík acompañó al futbolista y mantuvo informados a sus seguidores sobre su estado de salud. Pese a no volver a entrenarse, continuó formando parte oficialmente del plantel.

El arquero construyó gran parte de su carrera en el fútbol islandés, aunque también tuvo experiencias en Noruega y Dinamarca. En febrero de 2020 regresó a su país para sumarse al Víkingur Reykjavík, luego de su paso por el Viborg danés. Durante los seis años que estuvo en el club, conquistó cinco campeonatos de liga, tres copas y tres supercopas.

En el plano internacional, defendió en ocho oportunidades la camiseta del seleccionado mayor de Islandia y se retiró de las convocatorias en junio de 2022. En 2016 integró el plantel que disputó la Eurocopa de Francia, torneo en el que el conjunto nórdico protagonizó una de las mayores sorpresas al vencer 2-1 a Inglaterra en los octavos de final. Luego quedó eliminado ante el anfitrión, Francia, que se impuso por 5-2. Jonsson formó parte de la delegación, aunque no llegó a jugar durante la competencia.

Dos años más tarde, Islandia debutó en un Mundial con un empate 1-1 frente a la Argentina en Rusia 2018, en una jornada histórica para el fútbol de ese país.

El vínculo del arquero con el seleccionado argentino tuvo también un momento especial meses antes de su muerte. En junio de este año, durante la concentración de Islandia en Auburn, Alabama, antes de un amistoso frente al equipo dirigido por Lionel Scaloni, sus compañeros le dedicaron un gesto de apoyo mientras atravesaba el tratamiento contra el cáncer. Los jugadores posaron con una camiseta que llevaba el nombre de Jonsson y le transmitieron su acompañamiento.

El encuentro terminó con una victoria argentina por 3-0, gracias a los goles de Valentín Barco, Lionel Messi y Thiago Almada. Sin embargo, la muestra de solidaridad de sus compañeros islandeses quedó como uno de los últimos homenajes públicos al arquero.