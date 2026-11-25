El Pincha, que este sábado buscará conquistar la Copa Libertadores contra Palmeiras en Montevideo, recibió el afecto de sus fanáticos antes de emprender su viaje al país vecino.
Estudiantes de La Plata fue despedido por una multitud de hinchas antes de emprender su viaje a Uruguay para disputar la final de la Copa Libertadores. El León buscará levantar la quinta este sábado, desde las 17 en el mítico Centenario, contra el Palmeiras de Abel Ferreira, que se quedó con las ediciones de 2020 y 2021.
El emotivo adiós de los hinchas al plantel se dio en el Country Club de City Bell. Con banderas, bombos, cánticos y bengalas de humo, los simpatizantes acompañaron al equipo en la previa de este partido muy importante. Desde las primeras horas de la tarde, los alrededores del predio albirrojo se tiñeron de rojo y blanco. Familias enteras, agrupaciones y fanáticos de distintas edades se reunieron para expresar su apoyo a los dirigidos por Alexander Medina.
La despedida se realizó antes de que la delegación emprendiera el traslado hacia el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. El micro tenía prevista su salida del Country Club a las 16.45, mientras que el vuelo chárter rumbo a Uruguay estaba programado para las 19.30, con llegada al Aeropuerto Internacional de Carrasco a las 20.30.
Una vez instalado en Montevideo, Estudiantes continuará con su preparación en el predio de Montevideo City Football Academy. El equipo entrenará el jueves desde las 17 y el viernes a partir de las 10, jornada en la que también se realizará la conferencia de prensa previa a la definición continental.
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