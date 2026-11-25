El emotivo adiós de los hinchas al plantel se dio en el Country Club de City Bell. Con banderas, bombos, cánticos y bengalas de humo, los simpatizantes acompañaron al equipo en la previa de este partido muy importante. Desde las primeras horas de la tarde, los alrededores del predio albirrojo se tiñeron de rojo y blanco. Familias enteras, agrupaciones y fanáticos de distintas edades se reunieron para expresar su apoyo a los dirigidos por Alexander Medina.