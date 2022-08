Exjugador del Manchester United le fue "infiel" a su pareja hasta con su cuñada

El legendario jugador y entrenador galés explicó que "nunca puede resistirse ante una mujer atractiva" y confesó que engañó a su exesposa Stacey Giggs con con Kate Greville.

Giggs recordó que con Greville empezaron su relación cuando ambos estaban casados, y que ella dejó a su marido "no más de seis meses después" de su primer encuentro sexual.

Además, el galés habló sobre la infidelidad pública a su exmujer Stacey Giggs con su cuñada Natasha, pareja de su hermano, durante ocho años.

Cuando fue consultado sobre si alguna vez había golpeado a Kate Greville, el director técnico de 48 años fue contundente con su repuesta: "No". Por último, Greville acusó a Giggs de propinarle un cabezazo en la cara durante una discusión.

Al ser consultado sobre eso, el ex jugador de los Diablos Rojos dijo: "Acepto que durante esta pelea mi cabeza chocó con la de ella. No estoy seguro de si fue la cara o la cabeza, pero estoy seguro de que no fue deliberado".