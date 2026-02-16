Deportes |

"Me siento más taxista que futbolista": la frase de un multicampeón con Real Madrid

Eden Hazard, que ganó ocho títulos en el Merengue y jugó tres Mundiales con Bélgica, habló de su nueva vida después de ponerle fin a su carrera para disfrutar más de su familia.

Eden Hazard habló de su nueva vida después de ponerle fin a su carrera para disfrutar más de su familia: "Me siento más taxista que futbolista". El exvolante que ganó ocho títulos en Real Madrid y jugó tres Mundiales con Bélgica habló cómo se siente en este día a día alejado de la pelota y más cercano a su esposa y cinco hijos.

“Mi vida es bastante sencilla. Me quedo en casa y disfruto de las cosas simples con mi mujer y mis cinco hijos”, comentó Hazard, quien decidió seguir viviendo en Madrid por el gusto de su familia, el clima y la comida. Además, destacó que la vida pasa rápidamente y hay que disfrutarla con los seres queridos.

“La vida pasa muy rápido, especialmente en el fútbol. Ayer tenía 19 años y hoy tengo 35. Hay que disfrutarla, no solo en el fútbol, sino en todo”, reflexionó Hazard, quien terminó resaltando la importancia de buscar el equilibrio fuera de los estadios y priorizar a quienes le rodean.

image

Consultado por el legado que dejó en el fútbol, el belga fue claro: “Solo quiero que me recuerden como un buen jugador y un tipo divertido. No necesito nada más”. Respecto a su futuro, imaginó una escena familiar marcada por la felicidad y la sencillez: “Me veo como un abuelo feliz, con el pelo blanco, rodeado de mis hijos”.

En relación con su trayectoria en clubes, Hazard repasó los matices entre las principales ligas europeas: “La Premier League -jugó en Chelsea- es más física, no paras de correr. LaLiga -vistió la camiseta del Madrid- es más técnica. En España podés gestionar los partidos, en Inglaterra no hay descanso durante 90 minutos”.

