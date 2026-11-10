Éxodo en San Lorenzo: 17 contratos vencen en un mes y varios tienen un pie afuera

La dirigencia busca reducir el presupuesto del fútbol profesional después de una temporada sin los resultados esperados y hay futbolistas con negociaciones abiertas, otros que no serán renovados e incluso juveniles en conflicto.
San Lorenzo se prepara para una importante reestructuración del plantel profesional de cara a 2027, con al menos 17 contratos que finalizarán el próximo 31 de diciembre y varios futbolistas que no continuarían en la institución. Después de no clasificar a los playoffs del Torneo Clausura, la dirigencia comenzará a tomar decisiones para reducir el presupuesto del fútbol y achicar el déficit económico. La advertencia que Marcelo Culotta había realizado en agosto empieza a concretarse: “En diciembre se va a achicar considerablemente el plantel”.
Entre los vínculos que vencen a fin de año hay situaciones muy diferentes y no todos los jugadores tienen asegurada su salida. Manuel Insaurralde y Daniel Herrera son algunos de los futbolistas con los que existen conversaciones para intentar prolongar su estadía, aunque la negociación por el volante ofensivo aparece como la más compleja. En cambio, José Devecchi quedó condicionado por su actuación en la derrota frente a Platense, resultado que terminó de dejar al Ciclón sin posibilidades de avanzar a la fase final del campeonato.
Uno de los que tiene garantizada su continuidad es Nahuel Barrios, quien todavía se recupera de la rotura de ligamentos de la rodilla derecha que sufrió en julio. Distinta es la situación de Ezequiel Cerutti, que atraviesa la etapa final de rehabilitación de la lesión ligamentaria padecida a comienzos de año, pero todavía no inició conversaciones para definir su futuro. Su permanencia dependerá, entre otras cuestiones, de la consideración que tenga Rubén Darío Insua para el armado del equipo de la próxima temporada.
Dentro de los nombres que aparecen con mayores posibilidades de marcharse están Facundo Altamirano, Diego Herazo, Rodrigo Auzmendi y Franco Lorenzón. El arquero apenas disputó un partido durante el año, mientras que el delantero colombiano tuvo escasa participación. En el caso de Auzmendi, su préstamo llegará a su fin y San Lorenzo debería desembolsar cuatro millones de dólares para ejecutar la opción de compra, una cifra que complica seriamente su continuidad. Lorenzón, por su parte, no está entre las prioridades del entrenador.
También hay varios futbolistas cuyo futuro todavía no está definido y que deberán esperar las próximas evaluaciones para conocer si serán tenidos en cuenta. En ese grupo aparecen Guzmán Corujo, Mathías De Ritis, Gonzalo Alassia, Gonzalo Abrego y Mauricio Cardillo. Sus situaciones forman parte del análisis que realizará el cuerpo técnico junto con la dirigencia, en un mercado de pases en el que las restricciones económicas tendrán un peso determinante. La intención es reducir la cantidad de integrantes del plantel y evitar compromisos salariales que no se correspondan con las necesidades deportivas.
Por último, el recorte también podría alcanzar a tres futbolistas surgidos de las divisiones inferiores: Ramiro Pedroza, Cristian Gallardo y Branco Salinardi. Los juveniles podrían abandonar el club en medio de un conflicto entre los directivos y Patricio Lombilla, representante de los tres jugadores. El empresario también estuvo involucrado en la negociación por Lautaro Montenegro, cuya renovación no llegó a concretarse y terminó emigrando al Al Wahda de Emiratos Árabes Unidos.
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