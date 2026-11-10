Éxodo en San Lorenzo: 17 contratos vencen en un mes y varios tienen un pie afuera

También hay varios futbolistas cuyo futuro todavía no está definido y que deberán esperar las próximas evaluaciones para conocer si serán tenidos en cuenta. En ese grupo aparecen Guzmán Corujo, Mathías De Ritis, Gonzalo Alassia, Gonzalo Abrego y Mauricio Cardillo. Sus situaciones forman parte del análisis que realizará el cuerpo técnico junto con la dirigencia, en un mercado de pases en el que las restricciones económicas tendrán un peso determinante. La intención es reducir la cantidad de integrantes del plantel y evitar compromisos salariales que no se correspondan con las necesidades deportivas.

Por último, el recorte también podría alcanzar a tres futbolistas surgidos de las divisiones inferiores: Ramiro Pedroza, Cristian Gallardo y Branco Salinardi. Los juveniles podrían abandonar el club en medio de un conflicto entre los directivos y Patricio Lombilla, representante de los tres jugadores. El empresario también estuvo involucrado en la negociación por Lautaro Montenegro, cuya renovación no llegó a concretarse y terminó emigrando al Al Wahda de Emiratos Árabes Unidos.