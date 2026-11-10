Valentín Carboni tiene fecha de regreso en Racing tras ocho meses de recuperación

La lesión se produjo durante un entrenamiento y obligó al futbolista a atravesar una extensa rehabilitación que lo mantuvo alejado de las canchas durante buena parte de la temporada. Antes de sufrir el inconveniente físico, Carboni había disputado cinco encuentros en el inicio del Torneo Apertura, por lo que una eventual aparición frente al conjunto chileno marcaría su regreso a la competencia después de aquel período. El cuerpo médico y el cuerpo técnico consideran que está en condiciones de volver progresivamente a la actividad.