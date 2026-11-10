Valentín Carboni tiene fecha de regreso en Racing tras ocho meses de recuperación

El delantero recibió el alta médica tras superar una rotura de ligamentos en la rodilla derecha y podría reaparecer en el amistoso de este viernes de La Academia contra Colo Colo.
Valentín Carboni está cada vez más cerca de volver a jugar con la camiseta de Racing y podría tener su esperado regreso este viernes 13 de noviembre, cuando la Academia enfrente a Colo-Colo en un amistoso en Chile. El delantero, cuyo pase pertenece al Inter de Milán, recibió el alta médica después de más de ocho meses de recuperación por una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha y tiene posibilidades de sumar sus primeros minutos desde la lesión, aunque su participación todavía no está confirmada.
La lesión se produjo durante un entrenamiento y obligó al futbolista a atravesar una extensa rehabilitación que lo mantuvo alejado de las canchas durante buena parte de la temporada. Antes de sufrir el inconveniente físico, Carboni había disputado cinco encuentros en el inicio del Torneo Apertura, por lo que una eventual aparición frente al conjunto chileno marcaría su regreso a la competencia después de aquel período. El cuerpo médico y el cuerpo técnico consideran que está en condiciones de volver progresivamente a la actividad.
En un primer momento, Racing había evaluado la posibilidad de que el atacante reapareciera durante alguna de las últimas fechas del Torneo Clausura, pero finalmente decidió no acelerar los tiempos y evitar riesgos innecesarios. Carboni continuó algunas semanas más con su recuperación y comenzó a trabajar a la par de sus compañeros hasta conseguir el alta médica. Ahora, el amistoso aparece como una oportunidad para recuperar ritmo futbolístico antes de afrontar la pretemporada y buscar un lugar en el plantel de 2027.
La situación del delantero también se enmarca en la planificación deportiva de la Academia para la próxima temporada, que todavía debe resolver quién será el entrenador definitivo tras la salida de Juan Pablo Vojvoda. Mientras Sebastián Romero continúa al frente del equipo profesional como interino, la dirigencia trabaja en la búsqueda de un nuevo director técnico. En ese escenario, la recuperación de Carboni representa una alternativa importante para un plantel que necesita variantes ofensivas y espera contar con el talento del juvenil en plenitud física.
Por otra parte, Racing e Inter acordaron extender el préstamo del futbolista hasta fines de 2027, por lo que continuará vinculado a la institución durante las próxima temporada. El convenio mantiene una cláusula económica que establece un ingreso de 200.000 dólares para la Academia por cada cuatro partidos que dispute Carboni, siempre que juegue al menos 20 minutos en cada presentación.
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