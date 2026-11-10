Paredes entrenó diferenciado en Boca: por qué y la imagen que se volvió viral

El capitán del Xeneize realizó trabajos diferenciados en la vuelta a los entrenamientos del campeón. La decisión apunta a preservar su físico en el cierre de la temporada.

Leandro Paredes fue una de las novedades en la vuelta de Boca a los entrenamientos después de los festejos por la consagración por la Tabla Anual. El capitán se presentó este martes en Boca Predio, pero comenzó la jornada apartado del resto del plantel y no participó de las primeras actividades grupales. La decisión responde a una cuestión de precaución y cuidado físico, en un momento de la temporada en el que arrastra un importante desgaste.