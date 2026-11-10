Paredes entrenó diferenciado en Boca: por qué y la imagen que se volvió viral

El capitán del Xeneize realizó trabajos diferenciados en la vuelta a los entrenamientos del campeón. La decisión apunta a preservar su físico en el cierre de la temporada.
Leandro Paredes fue una de las novedades en la vuelta de Boca a los entrenamientos después de los festejos por la consagración por la Tabla Anual. El capitán se presentó este martes en Boca Predio, pero comenzó la jornada apartado del resto del plantel y no participó de las primeras actividades grupales. La decisión responde a una cuestión de precaución y cuidado físico, en un momento de la temporada en el que arrastra un importante desgaste.
El volante llegó al campo de entrenamiento con pantalón largo y un buzo sobre los hombros, y durante algunos minutos conversó con integrantes del cuerpo técnico. También intercambió palabras con Lautaro Blanco, mientras sus compañeros realizaban el tradicional ejercicio recreativo conocido como el loco. Paredes permaneció apoyado sobre uno de los arcos y siguió de cerca los movimientos del grupo, sin sumarse inicialmente a los trabajos.
Video: TyC Sports.
La medida está relacionada con el estado físico del futbolista, que ya había dejado señales de cansancio después del triunfo frente a Defensa y Justicia. Tras ese encuentro, el propio Paredes reconoció que estaba llegando al límite físico de la temporada, una situación que llevó a extremar los cuidados para evitar que el desgaste se transforme en un problema mayor. Por eso, su actividad diferenciada en el regreso a las prácticas no representa necesariamente una lesión, sino una decisión preventiva.
El cuerpo técnico busca administrar las cargas del capitán en una etapa exigente del calendario, especialmente después de una seguidilla de compromisos y del esfuerzo realizado para alcanzar la consagración. Paredes es una pieza central en el funcionamiento del equipo y su importancia futbolística hace que su recuperación sea una prioridad. En ese contexto, la jornada aparte apunta a permitirle recuperar energías antes de retomar la actividad habitual junto al resto de sus compañeros.
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