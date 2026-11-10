Di Carlo anticipó qué puestos buscará reforzar River en el mercado para 2027

Otro punto que podría influir en el armado del plantel es la evaluación que se realizará en diciembre sobre la situación de Leonardo Ponzio, en un escenario que también deja abierta la posibilidad de buscar otro director técnico y modificar algunos criterios futbolísticos.

Por ahora, las prioridades apuntan a incorporar un arquero, un defensor central y un volante central, aunque entre los hinchas también crece el reclamo por un delantero de área que pueda convertirse en referencia ofensiva. La definición del cuerpo técnico y el análisis de las posibles salidas serán determinantes para conocer el alcance del mercado de River.