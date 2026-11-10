Di Carlo anticipó qué puestos buscará reforzar River en el mercado para 2027

El presidente del Millonario reveló las "correcciones quirúrgicas" que habrá en el plantel y se refirió a posibles salidas para un año sin margen de error tras un 2026 que pinta para el olvido.
River ya comenzó a delinear su estrategia para el mercado de pases de 2027: Stefano Di Carlo anticipó que la intención de la dirigencia será incorporar futbolistas en puestos puntuales, sin repetir la depuración masiva que se realizó durante la última ventana de transferencias. El presidente del Millonario considera que el plantel actual tiene jerarquía, aunque necesita algunas modificaciones para recuperar competitividad. En ese sentido, los primeros lugares que aparecen en carpeta son el arco, la defensa central y el mediocampo, mientras que también podrían producirse algunas salidas.
En diálogo con ESPN, Di Carlo fue contundente al explicar cuál será el criterio para las próximas incorporaciones: “Este es un buen plantel que requiere correcciones quirúrgicas. No creo que tenga que ver con salidas, sino que con reforzar”.
Además, entre los nombres que podrían abandonar el club aparecen Lucas Martínez Quarta, Fausto Vera y Ezequiel Centurión, aunque sus situaciones responden a motivos diferentes y todavía no tienen una resolución definitiva. El defensor quedó en una posición delicada después de su expulsión en el Superclásico y el desgaste de su relación con los hinchas, mientras que el mediocampista podría regresar a Atlético Mineiro si River finalmente no ejecuta la opción de compra de su préstamo y el arquero podría salir en busca de sumar más minutos.
La planificación también contempla las declaraciones del presidente sobre la inversión realizada en las últimas incorporaciones. “Los famosos 70 millones fueron para construir la base para los próximos tres años”, explicó Di Carlo, quien además defendió la jerarquía de los futbolistas que llegaron recientemente: “Estos jugadores son de mucha jerarquía, trajimos 5 o 6 titulares a este equipo, no fueron complementos. Eso lo hicimos hace dos meses y esto requiere una pretemporada y tiempo”. Con ese argumento, la dirigencia entiende que el equipo necesita un período de adaptación y trabajo antes de avanzar con una nueva modificación profunda de su estructura.
Otro punto que podría influir en el armado del plantel es la evaluación que se realizará en diciembre sobre la situación de Leonardo Ponzio, en un escenario que también deja abierta la posibilidad de buscar otro director técnico y modificar algunos criterios futbolísticos.
Por ahora, las prioridades apuntan a incorporar un arquero, un defensor central y un volante central, aunque entre los hinchas también crece el reclamo por un delantero de área que pueda convertirse en referencia ofensiva. La definición del cuerpo técnico y el análisis de las posibles salidas serán determinantes para conocer el alcance del mercado de River.
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