Cristiano Ronaldo confirmó su continuidad en Portugal y va por dos grandes objetivos a los 41 años

"¿Si prefiero marcar mi gol 1000 con Al-Nassr o Portugal? Con la selección nacional, por supuesto. Absolutamente.



Para mí sería la cereza del pastel. Hacer mi gol 1000 con Portugal sería la culminación de algo histórico".



Cristiano Ronaldo. pic.twitter.com/tWBtSSgtCV — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) September 23, 2026

La meta está acompañada por otra ambición con la camiseta portuguesa. “Mi objetivo es doble: el gol número 1.000 y ganar la Liga de Naciones”, respondió entre risas. Sin embargo, al comparar ambos logros, admitió que levantar un trofeo con su país tendría un significado especial.

"Sin duda alguna, con el equipo nacional. Sería el broche de oro ideal. No marcaría el final de mi carrera de forma definitiva, pero sin duda escribiría una historia maravillosa", contestó contundentemente el delantero portugués al elegir entre su club y su selección para alcanzar el millar de anotaciones.

El estreno de esta etapa tendrá un condimento especial: Ronaldo volverá al José Alvalade, estadio donde comenzó su carrera profesional. “Es especial porque allí comenzó mi hermosa historia”, expresó. Además, Jorge Jesús, quien ya lo dirigió en Al-Nassr, confirmó que será titular frente a Gales.

La edad volvió a instalar una pregunta inevitable sobre su retiro. El portugués evitó poner una fecha concreta y explicó que prefiere concentrarse en el presente: "No tengo claro cuándo llegará el momento de retirarme. Aunque quisiera tener una respuesta, la verdad es que la desconozco. Desde que pasé los treinta años decidí disfrutar el día a día sin obsesionarme con el futuro. Por eso no sabría decirlo con certeza, aunque es muy probable que este año sea el definitivo", expresó.

La Nations League aparece así como una nueva oportunidad para ampliar su legado internacional. Acumula 233 partidos, 146 goles y 45 asistencias con Portugal, además de tres títulos: la Eurocopa 2016 y las ediciones de la Liga de Naciones de 2019 y 2025.