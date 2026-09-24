Cristiano Ronaldo confirmó su continuidad en Portugal y va por dos grandes objetivos a los 41 años

Tras las dudas que surgieron luego de la Copa del Mundo, el atacante seguirá disponible para el seleccionado luso bajo la conducción de Jorge Jesús y afrontará una nueva competencia internacional.
Cristiano Ronaldo afronta una nueva etapa con Portugal después de despejar las dudas sobre su continuidad tras el Mundial 2026. A los 41 años, el delantero seguirá a disposición del seleccionado, ahora dirigido por Jorge Jesús, con un doble desafío: buscar otro título de la Nations League y llegar a los 1.000 goles.
La decisión no había sido automática. Tras la Copa del Mundo, el atacante había contemplado la posibilidad de dar un paso al costado, aunque finalmente eligió permanecer. “Cuando piense que no estoy aportando nada al equipo, seré el primero en irme”, explicó durante una conferencia de prensa.
El referente portugués también dejó en claro que todavía se siente capaz de colaborar con el equipo nacional. Mientras considere que puede ser útil, continuará disponible tanto para aportar dentro de la cancha como para acompañar al grupo desde su experiencia.
En paralelo, mantiene una cuenta personal que alimenta desde hace tiempo: suma 979 goles y está a 21 de alcanzar el millar. Su última conquista fue el 9 de septiembre, en el triunfo 2-1 de Al-Nassr sobre Abha, por lo que cada partido también aparece como una nueva oportunidad para acercarse a una cifra histórica.
La meta está acompañada por otra ambición con la camiseta portuguesa. “Mi objetivo es doble: el gol número 1.000 y ganar la Liga de Naciones”, respondió entre risas. Sin embargo, al comparar ambos logros, admitió que levantar un trofeo con su país tendría un significado especial.
"Sin duda alguna, con el equipo nacional. Sería el broche de oro ideal. No marcaría el final de mi carrera de forma definitiva, pero sin duda escribiría una historia maravillosa", contestó contundentemente el delantero portugués al elegir entre su club y su selección para alcanzar el millar de anotaciones.
El estreno de esta etapa tendrá un condimento especial: Ronaldo volverá al José Alvalade, estadio donde comenzó su carrera profesional. “Es especial porque allí comenzó mi hermosa historia”, expresó. Además, Jorge Jesús, quien ya lo dirigió en Al-Nassr, confirmó que será titular frente a Gales.
La edad volvió a instalar una pregunta inevitable sobre su retiro. El portugués evitó poner una fecha concreta y explicó que prefiere concentrarse en el presente: "No tengo claro cuándo llegará el momento de retirarme. Aunque quisiera tener una respuesta, la verdad es que la desconozco. Desde que pasé los treinta años decidí disfrutar el día a día sin obsesionarme con el futuro. Por eso no sabría decirlo con certeza, aunque es muy probable que este año sea el definitivo", expresó.
La Nations League aparece así como una nueva oportunidad para ampliar su legado internacional. Acumula 233 partidos, 146 goles y 45 asistencias con Portugal, además de tres títulos: la Eurocopa 2016 y las ediciones de la Liga de Naciones de 2019 y 2025.
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