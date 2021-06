Falcioni: "Este grupo se entregó por completo día a día"

Al analizar lo sucedido el entrenador del Rojo expresó: "Colón nos presionó bien, el partido se desnivela por el penal y si bien manejaron la pelota no habían sido profundos. En el segundo tiempo intentamos, el cabezazo de Roa estuvo cerca y sabíamos que en una salida rápida nos podían complicar. Había que arriesgar y nos ganó un muy buen equipo en un partido que fue muy trabado".

Asimismo resaltó: "Desde el comienzo sabiendo la situación del club se nos presentaron muchas complicaciones. Más allá del Covid, lo que me sucedió a nivel personal y lo que pasó en Brasil, se dio al inicio la salida de Alexander Barboza, en el medio la de Alan Franco y en el final la de Jonathan Menéndez porque el club necesitaba esa plata. Del futuro no hablé porque no correspondía solo había que pensar en Colón porque teníamos mucha ilusión de llegar a la final. Al hincha hay que decirle que este grupo de jugadores dio todo día a día, nos apoyamos mutuamente y el hincha comenzó a creer nuevamente en el equipo. Desde el jueves 17 hay que planificar el futuro sabiendo de que estamos para pelearle a todos de igual a igual".

