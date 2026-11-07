Con un jugador menos y sin encontrar respuestas futbolísticas, Argentinos volvió a sufrir a los 31 minutos. Facundo Kalinger envió un centro al área y Bruno Barticciotto apareció para convertir el segundo gol de Huracán.

Antes de esa conquista, el entrenador Nicolás Diez también había sido expulsado, en una primera mitad que terminó por derrumbar las aspiraciones del Bicho.

En el complemento, Argentinos intentó reaccionar, pero nunca consiguió inquietar seriamente a su rival. Huracán administró la ventaja y sostuvo el resultado hasta el final.

De esta manera, el conjunto de La Paternal cerró la fase regular con una derrota dolorosa y sin poder alcanzar la consagración que había ilusionado a sus hinchas. El título de la Tabla Anual terminó en manos de Boca, que venció agónicamente a Defensa y Justicia.