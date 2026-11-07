Argentinos perdió 2-0 frente al Globo en el estadio Diego Armando Maradona y se quedó sin posibilidades de conquistar el título de Campeón de Liga.
Argentinos Juniors sufrió una dura derrota por 2-0 ante Huracán en el estadio Diego Armando Maradona, por la 16ª fecha del Torneo Clausura 2026, y dejó escapar la posibilidad de quedarse con el título de Campeón de Liga.
El equipo dirigido por Nicolás Diez tuvo una tarde para el olvido y terminó viendo cómo Boca se consagraba ganador de la Tabla Anual.
El Bicho llegaba al encuentro con la ilusión de coronarse ante su público, pero rápidamente recibió un golpe que condicionó el desarrollo del partido. A los ocho minutos, el colombiano Oscar Cortés apareció por la derecha y sacó un remate al primer palo que, tras un desvío, descolocó al arquero Brayan Cortés y estableció el 1-0.
Las malas noticias continuaron para el conjunto local. A los 14 minutos, Matías Giménez debió abandonar la cancha por una lesión y, poco después, Franco Paredes fue expulsado por una fuerte entrada con los dos pies hacia adelante en una disputa en la mitad de la cancha.
Con un jugador menos y sin encontrar respuestas futbolísticas, Argentinos volvió a sufrir a los 31 minutos. Facundo Kalinger envió un centro al área y Bruno Barticciotto apareció para convertir el segundo gol de Huracán.
Antes de esa conquista, el entrenador Nicolás Diez también había sido expulsado, en una primera mitad que terminó por derrumbar las aspiraciones del Bicho.
En el complemento, Argentinos intentó reaccionar, pero nunca consiguió inquietar seriamente a su rival. Huracán administró la ventaja y sostuvo el resultado hasta el final.
De esta manera, el conjunto de La Paternal cerró la fase regular con una derrota dolorosa y sin poder alcanzar la consagración que había ilusionado a sus hinchas. El título de la Tabla Anual terminó en manos de Boca, que venció agónicamente a Defensa y Justicia.
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