Falleció Ramón Maddoni, histórico captador de talentos del fútbol argentino

Maddoni era reconocido por su histórica labor en el Club Social Parque, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde pasó gran parte de su vida y donde seguía trabajando hasta su fallecimiento.

Ligado a Boca y también a Argentinos Juniors, Maddoni descubrió talentos como Fernando Redondo, Juan Román Riquelme, Carlos Tevez, Fernando Gago, Juan Pablo Sorín, Diego Placente o Esteban Cambiasso, entre otros.

El Club Social Parque informó el fallecimiento de Maddoni con un sentido comunicado: “Maestro de sueños y forjador de talentos. Formador incansable y referente del fútbol argentino. Tu pasión, entrega y visión dejaron huella en generaciones de jugadores y en todos los que tuvimos el privilegio de conocerte”.

“Gracias por enseñarnos que el verdadero legado no está solo en los títulos, sino en las personas que ayudamos a crecer. Adiós, querido Ramón. Que en paz descanses” concluyó el club porteño.

“Yo veo correr a un pibe, lo veo patear, hacer un poco de fundamento y técnica y lo saco más rápido. Miro cómo corre y ya por la pinta me doy cuenta. El que corre como sobrando, ese juega bien. Es como si hubiese nacido para esto”, había confesado Maddoni años atrás, en una entrevista con TyC Sports.