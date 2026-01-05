Bombazo: Ignacio Malcorra será el primer refuerzo de Independiente

Malcorra será la primera incorporación de Independiente y estará a disposición del DT Gustavo Quinteros para el inicio de la pretemporada, que incluirá una gira por Uruguay para disputar los amistosos de la Serie Río de la Plata. Lo contractual era el principal escollo, ya que el club de Avellaneda no podía competir económicamente con otras opciones como Boca, Racing o propuestas del exterior. Sin embargo, la propuesta deportiva y el interés concreto del entrenador fueron determinantes para que el volante aceptara el desafío.

Su incorporación también se explica por el escenario que puede darse en el mediocampo de Independiente, puesto que existen chances de salidas como la de Felipe Loyola, seguido por Santos, o Pablo Galdames, y el cuerpo técnico busca alternativas con experiencia y jerarquía. Incluso si esas bajas no se concretan, la llegada de Malcorra es considerada una ganancia para el Rojo, que en 2026 solo afrontará competencias locales y apunta a pelear por títulos.

La salida de Rosario Central del jugador, de 38 años, se dio luego de no alcanzar un acuerdo para la renovación, pese a que hasta los últimos días del año se especulaba con su continuidad, ya que el "10" canalla pretendía renovación por dos años y el club sólo le ofrecía uno, además de una mejora salarial. El propio Malcorra se despidió en redes sociales con un mensaje emotivo, donde escribió: “Los voy a extrañar mucho canallas queridos”.

Malcorra La despedida de Malcorra de Rosario Central y el saludo de Ángel Di María. (Imagen: Captura de Instagram)

En lo deportivo, Nacho llega respaldado por sus números y su trayectoria reciente, en la temporada 2025 disputó 31 partidos, convirtió 7 goles y aportó 6 asistencias, además de ser decisivo en partidos importantes, incluidos clásicos rosarinos con sus habituales tiros libres. En su paso por el Canalla conquistó la Copa de la Liga 2023 y fue una pieza clave en el equipo de Ariel Holan que acumuló más puntos del año.