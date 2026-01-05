Fútbol |

Días y horarios confirmados: así se jugará la primera fecha del fútbol argentino

La Liga Profesional de Fútbol dio a conocer el cronograma de las primeras 12 fechas del Torneo Apertura 2026, que iniciará el jueves 22 de enero.

La Liga Profesional de Fútbol dio a conocer este lunes los días y horarios de las primeras 12 jornadas del Torneo Apertura, que comenzará el jueves 22 de enero y se extenderá hasta mayo, previo al inicio del Mundial. La organización fijó el criterio del horario de verano, que iniciará a las 17, y además aclaró algunos factores como las 72 horas de descanso entre partidos, solicitado por la seguridad de la Ciudad de Buenos Aires y del AMBA, y algunas exigencias televisivas. También se evitaron superposiciones con competencias internacionales.

El cronograma de la primera fecha del Torneo Apertura 2026

Jueves 22 de enero

  • 17.00 Aldosivi – Defensa y Justicia (Interzonal)
  • 20.00 Unión – Platense (Zona A)
  • 20.00 Banfield – Huracán (Zona B)
  • 22.15 Central Córdoba – Gimnasia (Mza.) (Zona A)
  • 22.15 Instituto – Vélez (Zona A)

Viernes 23 de enero

  • 17.45 San Lorenzo – Lanús (Zona A)
  • 20.00 Independiente – Estudiantes (Zona A)
  • 22.15 Talleres – Newell’s (Zona A)
  • 22.15 Independiente Rivadavia (Mza.) – Atlético Tucumán (Zona B)

Sábado 24 de enero

  • 17.00 Barracas Central – River (Zona B)
  • 19.30 Gimnasia – Racing (Zona B)
  • 22.00 Rosario Central – Belgrano (Zona B)

Domingo 25 de enero

  • 18.30 Boca – Deportivo Riestra (Zona A)
  • 21.00 Tigre – Estudiantes (Río Cuarto) (Zona B)
  • 21.00 Argentinos – Sarmiento (Zona B)

Las zonas del Torneo Apertura

Zonas temporada 2026
Las zonas de la temporada 2026. (Imagen: Liga Profesional de Fútbol)

Las zonas de la temporada 2026. (Imagen: Liga Profesional de Fútbol)

