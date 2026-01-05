Días y horarios confirmados: así se jugará la primera fecha del fútbol argentino

La Liga Profesional de Fútbol dio a conocer este lunes los días y horarios de las primeras 12 jornadas del Torneo Apertura, que comenzará el jueves 22 de enero y se extenderá hasta mayo, previo al inicio del Mundial. La organización fijó el criterio del horario de verano, que iniciará a las 17, y además aclaró algunos factores como las 72 horas de descanso entre partidos, solicitado por la seguridad de la Ciudad de Buenos Aires y del AMBA, y algunas exigencias televisivas. También se evitaron superposiciones con competencias internacionales.