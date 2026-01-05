River debe buscar alternativas para el arquero titular

Los resultados detectaron un desgarro en el gemelo, lo que lo mantendrá fuera de las canchas por aproximadamente tres semanas. De este modo, quedó descartado para los amistosos confirmados ante Millonarios, el domingo 11 a las 21, y Peñarol, el sábado 17 a las 22. Además, Marcelo Gallardo pone en duda su presencia en el primer partido del Torneo Apertura frente a Barracas Central.

De todos modos, hay un moderado optimismo respecto al estado físico de Armani. El experimentado arquero, de 39 años, realiza trabajos especiales de kinesiología y recuperación, mientras que el cuerpo técnico decidió bajar las cargas tras jornadas intensas para evitar nuevas bajas en esta pretemporada.

Comienzan a surgir los nombres de su posible reemplazo en el plantel. Uno de ellos es Jeremías Ledesma, quien sumó pocos minutos en el Torneo Clausura 2025 y cuenta con grandes chances de emigrar en este mercado de pases, ya que es pretendido por Talleres de Córdoba.

jeremias ledesma

Por su parte, Ezequiel Centurión continúa con su rehabilitación tras la lesión sufrida en Independiente Rivadavia. El arquero se recupera de una fractura en la muñeca izquierda, padecida en la final de la Copa Argentina ante Argentinos Juniors.

ezequiel_centurion_river

En los últimos días se los vio entrenando bajo la atenta mirada de Marcelo Barovero, flamante incorporación al cuerpo técnico. Hasta el momento, y a pesar de sus chances de emigrar, Jeremías Ledesma aparece como el principal candidato para ser titular en los amistosos.