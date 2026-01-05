Sigue la novela de Marino Hinestroza con Boca: ¿qué falta para que se concrete?

La traba principal no está en el monto total del pase, que rondaría los 5 millones de dólares, sino en el porcentaje de la ficha del jugador que Atlético Nacional pretende conservar. Desde el entorno de Boca aseguran que la cifra global ya fue acordada, pero en Colombia niegan un entendimiento definitivo y buscan quedarse con una parte mayor de una futura venta. Esa diferencia es la que hoy frena el anuncio oficial.

El "Verde Paisa" es dueño del 50% del pase de Hinestroza, mientras que el otro 50% pertenece al Columbus Crew de la MLS. De los 5 millones de dólares, 2,5 irían a cada club, pero el conjunto colombiano pretende conservar entre un 15% y un 20% para mejorar su ganancia futura, ya que pagó 1,5 millones en el momento de su contratación.

En este contexto, Hinestroza dio una señal fuerte al no presentarse al inicio de la pretemporada de Atlético Nacional. El gesto fue leído como una forma de presión hacia la dirigencia del club de Medellín, aunque desde la institución aclararon que están al día con todas las obligaciones contractuales y no existe deuda alguna con el jugador, lo que podría derivar en sanciones si la ausencia se repite.

A ese gesto se le sumó un sugestivo posteo en redes sociales, durante la noche del domingo, el delantero publicó una historia en Instagram con la frase “¿A qué fecha es que llaman los equipos, o será que me mocharon?”, acompañada luego por un mensaje irónico y emojis. El mensaje fue leído como una indirecta tanto para la dirigencia de Atlético Nacional, dando a entender que no lo llamaron para el inicio de la pretemporada, como para Boca, presionando a la dirigencia Xeneize para acelerar con la negociación.