Fernando Gamboa: "Que no se pierda la esencia del club"

"Al jugador no solo hay que entrenarlo bien sino que tiene que ser feliz, en cuanto a que juegue en el lugar donde mejor se siente", expresó en una conferencia de prensa, de cuarenta minutos, ofrecida en el estadio Coloso Marcelo Bielsa en el Parque Independencia de Rosario.

Enfundado en un camperón y un conjunto negro con los colores del club, Gamboa volvió a pisar el césped del estadio después de 13 años. Caminó hasta una tarima armada en la mitad del campo, y dijo: "Quiero formar un equipo del que la gente de Newell's se sienta orgullosa y que vaya siempre por la gloria, que cada día y cada fin de semana hagamos lo mejor para competir de la mejor manera posible"·.

Gamboa, ex defensor y ex entrenador rojinegro, volvió a dirigir el lunes pasado la práctica de Newell's Old Boys en el Complejo Deportivo Jorge Griffa, ubicado en el barrio Bella Vista en el sudoeste de la ciudad santafesina de Rosario.

Consultado sobre el diálogo que mantuvo con los jugadores más experimentados, el DT sostuvo: "con los más grandes tuve una charla más fina sobre cómo proteger el vestuario. Yo no hablo de 'recuperación'. Son jugadores con carreras extraordinarias, algunos más que otros, algunos bicampeones. Maxi Rodríguez tiene una carrera infernal. Acá el objetivo es ponerlos a todos al 100 por ciento, quiero un equipo que vuele".

En este sentido, opinó: "Lógicamente no es lo mismo jugar a los 20 años que a los 35. El jugador más chico va a correr 15 metros más en la cancha que el más grande, pero éste le va a aportar su jerarquía y el otro lo va a compensar con ese mayor recorrido".