Flamengo enfrenta al PSG en la Copa Intercontinental: todo lo que hay que saber

Cómo llegan ambos equipos para la final de la Copa Intercontinental

El equipo conducido por Luis Enrique llega en un buen momento: acumula tres encuentros sin derrotas y se ubica como escolta en la Ligue 1, a solo un punto del líder Lens. En la actual Champions League, donde defiende el título, ocupa el tercer puesto en la fase de liga. Además, cuatro futbolistas del plantel fueron nominados al premio The Best 2025 al mejor jugador de la temporada. Achraf Hakimi, Nuno Mendes, Vitinha y Ousmane Dembélé aprovecharon la estadía en Qatar para asistir a la ceremonia, en la que el delantero francés se quedó con el galardón. En caso de consagrarse, el PSG haría historia al transformarse en el primer club francés en ganar la Copa Intercontinental.

PSG El Paris Saint-Germain llega a la final con todas sus figuras y la ilusión de convertirse en el primer club francés en ganar la Copa Intercontinental.

El equipo dirigido por Filipe Luís atraviesa un momento inmejorable, tras conquistar cuatro títulos diferentes en menos de un mes: la Copa Libertadores, el Brasileirao, el Derbi de las Américas y la Copa Challenger. Con ese envión, Flamengo intentará devolver la Copa Intercontinental a Sudamérica, algo que no ocurre desde el triunfo de Corinthians ante Chelsea por 1-0 en 2012. El Mengão buscará además revivir la hazaña de 1981, cuando se consagró campeón del mundo al golear 3-0 a Liverpool.

Flamengo Flamengo atraviesa un momento histórico y busca devolver la Copa Intercontinental a Sudamérica tras más de una década.

Posible once de cada equipo

PSG: Matvéi Safonov; Lucas Hernandez, William Pacho, Illya Zabarnyi, Zaïre-Emery y Fabian Ruiz; Vitinha y Joao Neves; Kvaratskhelia, Barcola y Mayulu. DT: Luis Enrique.

Flamengo: Agustín Rossi; Alex Sandro, Léo Pereira, Danilo y Guillermo Varela; Jorginho, Erik Pulgar, Giorgian de Arrascaeta y Jorge Carrascal; Everton y Gonzalo Plata. DT: Filipe Luis.

El partido se podrá ver en vivo desde las 14:00 (Argentina) por DSports.