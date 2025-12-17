Fútbol |

Boca busca armarse para la Copa Libertadores: los posibles refuerzos

Juan Román Riquelme está negociando con cincos futbolistas para reforzar el plantel pensando en el máximo certamen internacional.

Boca busca armarse para la Copa Libertadores 2026 en donde volverá a intentar lograr la séptima obtención del máximo certamen internacional. Juan Román Riquelme está negociando con cincos futbolistas para reforzar el equipo: Miguel Borja, Marino Hinestroza, Gastón Hernández, Alexis Cuello y la estrella de Paulo Dybala.

En primer lugar, Borja, que quedó libre de River, no le cerró las puertas a Boca y estarían teniendo conversaciones en lo que sería una revolución del mercado de pases. Además, el 9, que dejó de ser tenido en cuenta por Marcelo Gallardo, podría generar un golpe en el club de Núñez y generar morbo en cuándo se enfrente al Millonario.

image

Previo a filtrarse las conversaciones, el delantero declaró lo siguiente: “Tengo un hermano aquí que es hincha de Boca, pero ahora estoy pensando en disfrutar las vacaciones -en Colombia- y en pensar la mejor opción para mi familia. Por suerte, la opción de regresar a la Argentina está abierta y eso es muy lindo”.

Por su parte, Marino Hinestroza, que se encuentra actualmente en Atlético Nacional, es pretendido por Ubeda. Es el segundo mercado que intentan traerlo desde el club de Brandsen 805 y esperan esta vez poder finalmente quedarse con el extremo.

Hinestroza
La novela del mercado: Boca insiste por Marino Hinestroza.

Por otro lado, Boca podría quedarse con Gastón Hernández y Alexis Cuello, hombres de San Lorenzo. Y, por último, está la estrella de Paulo Dybala. La dirigencia del Xeneize empezó las conversaciones con el delantero cordobés, quien no seguirá en la Roma después junio del 2026: para hacerlo en enero Boca deberá tener charlas con el club Italiano.

image.png
Dybala siempre clave en Roma.

La vuelta de 26 jugadores de su préstamo:

Agustín Lastra (Independiente Rivadavia)

Agustín Heredia (CD Cebreola)

Oscar Salomón (Platense)

Alexis Alvariño (Amazonas FC)

Renzo Giampaoli (Gimnasia)

Gabriel Aranda (Quilmes)

Nahuel Genez (Temperley)

Pedro Velurtas (Deportivo Madryn)

Giovanni Ferraina (Inter de Miami)

Román Rodríguez (Estudiantes de Caseros)

Agustín Obando (Banfield)

Gonzalo Maroni (Newells)

Julián Ceballos (All Boys)

Gastón Gerzel (Los Andes)

Julián Carrasco (Temperley)

Gabriel Vega (Banfield)

Federico Aguirre (sportivo Italiano)

Brandon Cortés (Chacarita)

Lucas Brochero (Chacarita)

Norberto Briasco (Gimnasia)

Gonzalo Morales (Barracas)

Ignacio Rodríguez (Nueva Chicago)

Nicolás Orsini (Platense)

Jabes Saralegui(Tigre)

Juan Ramírez (Lanus)

Marcelo Weigandt (Inter de Miami)

