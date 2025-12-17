Boca podría perder a Miguel Merentiel: está en el radar de clubes poderosos del continente

En Monterrey, Domenec Torrent pidió un delantero para acompañar a Germán Berterame y piensan en Merentiel aunque deberían liberar cupo de extranjeros. Mientras que las Águilas tienen en sus planes reforzar la centrodelantera después de las lesiones que durante 2025 hubo en los jugadores de esa posición.

En las últimas semanas, Merentiel habló sobre su futuro como jugador: “Estoy cómodo, soy feliz yo y también mi familia. Que sea lo que tenga que ser”. También comentó que no tiene apuro de irse del país y, si llegara a pasar, debería evaluar la propuesta.

El delantero uruguayo podría, en caso de ir al fútbol mexicano, tener un sueldo alto como nunca antes a sus 29 años tras este presente rompiéndola en Boca. Juan Román Riquelme sabe del valor del goleador y buscará lograr la continuidad del mismo en el club.

Miguel solo en este 2025 sumó un total de 50 goles y una calidad de juego excepcional en lo que fue la temporada y en México no dejaron pasar el tiempo para realizar una propuesta formal al conjunto xeneize.

En Boca, cada vez que se habló de una salida, hasta el momento siempre pusieron sobre la mesa la cláusula de salida de 18.000.000 de dólares. Pero lejos están hoy de escuchar ofertas y sentarse a negociar, si es que el número le conviene a todas las partes.