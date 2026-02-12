Fue parte de las Leonas, pasará a representar a Alemania y ahora explicó su decisión

"Desde chica mi sueño fue jugar para mi país. Representé a Argentina con orgullo, entrega y responsabilidad. Eso nadie me lo va a quitar. A diferencia de lo que se dijo, no hubo tal renuncia. Hubo largos períodos sin convocatoria, sin comunicación y sin un lugar dentro de los procesos que fueron pasando. Hace casi tres años que en mi país no tengo la posibilidad de jugar a nivel internacional", sostuvo la jugadora.

Después, la jugadora del Mannheimer MC aclaró que su decisión no apunta ni contra el entrenador ni contra el grupo y sostuvo sobre su nuevo equipo: "Alemania me valoró y me dio la oportunidad de seguir creciendo". Así, el cambio de federación se hará oficial una vez cumplido el plazo reglamentario fijado por la Federación Internacional de Hockey: después de casi tres años sin jugar a nivel internacional podrá representar a Alemania a partir del 5 de marzo de este año.

A modo de cierre, Von der Heyde dejó un mensaje con destinatarios claros dentro de la estructura local, algo que dejó entrever su puntual enojo: "Ojalá quienes conducen el hockey en nuestro país, dirigentes, entrenadores y referentes, dejen el ego y los intereses personales de lado y aprendan a poner la camiseta argentina por encima de todo".