Fue parte de las Leonas, pasará a representar a Alemania y ahora explicó su decisión

Lucina Von der Heyde rompió el silencio sobre la fuerte decisión sobre su carrera que generó malestar en las redes sociales.
La jugadora de hockey argentina Lucina Von der Heyde, que fue parte de Las Leonas, explicó la fuerte decisión de pasar a representar a Alemania que generó malestar en las redes sociales. En un contundente descargo, la misionera dejó en claro que no fue una renuncia abrupta, sino una consecuencia deportiva: explicó que había atravesado un prolongado tiempo sin ser considerada dentro de los procesos del seleccionado nacional de hockey femenino.
"Desde chica mi sueño fue jugar para mi país. Representé a Argentina con orgullo, entrega y responsabilidad. Eso nadie me lo va a quitar. A diferencia de lo que se dijo, no hubo tal renuncia. Hubo largos períodos sin convocatoria, sin comunicación y sin un lugar dentro de los procesos que fueron pasando. Hace casi tres años que en mi país no tengo la posibilidad de jugar a nivel internacional", sostuvo la jugadora.
Después, la jugadora del Mannheimer MC aclaró que su decisión no apunta ni contra el entrenador ni contra el grupo y sostuvo sobre su nuevo equipo: "Alemania me valoró y me dio la oportunidad de seguir creciendo". Así, el cambio de federación se hará oficial una vez cumplido el plazo reglamentario fijado por la Federación Internacional de Hockey: después de casi tres años sin jugar a nivel internacional podrá representar a Alemania a partir del 5 de marzo de este año.
A modo de cierre, Von der Heyde dejó un mensaje con destinatarios claros dentro de la estructura local, algo que dejó entrever su puntual enojo: "Ojalá quienes conducen el hockey en nuestro país, dirigentes, entrenadores y referentes, dejen el ego y los intereses personales de lado y aprendan a poner la camiseta argentina por encima de todo".
