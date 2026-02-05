Polémica: Lucina von der Heyde dejó Las Leonas y jugará para la Selección de Alemania

La jugadora, que formó parte del plantel argentino hasta los Juegos Olímpicos de París 2024, optó por cambiar de bandera tras quedar fuera de las últimas listas y con la intención de seguir compitiendo en la élite mundial.

La hockista decidió dejar Las Leonas tras haber quedado afuera de las últimas convocatorias.

Este pase puso otra vez sobre la mesa la discusión sobre las condiciones que se les imponen a los deportistas que viven en el exterior, un camino que ya había transitado Gonzalo Peillat al sumarse al equipo masculino alemán tras sus conflictos con la dirigencia y el cuerpo técnico local.

Tras el cierre de la etapa olímpica, von der Heyde vivió meses de mucha duda al ver que el entrenador Fernando Ferrara no la tenía en cuenta para sus convocatorias. Al sentir que ya no figuraba en la planificación del equipo nacional, llegó a pensar que su camino en el alto rendimiento se terminaba: “Mi carrera deportiva decayó un montón porque dije; por ahí es el final de mi carrera internacional. Me había puesto muy triste”, admitió la jugadora en una entrevista con Radio Libertad, dejando en claro el golpe anímico que significó su salida.

El cambio de rumbo quedó sellado cuando las redes de DANAS, apodo que recibe la selección alemana, le dieron la bienvenida para sumarse a los entrenamientos desde marzo: “¡Bienvenida Lucina! De acuerdo con la aprobación de la FIH, Lucina von der Heyde es elegible para correr en la camiseta de DANAS a partir de marzo de 2026. En el pasado, la joven de 28 años jugó para la Selección Argentina, fue galardonada campeona del mundo sub 21 en 2016 y la mejor jugadora joven de la Copa del Mundo 2018. Desde hace varios años vive en Alemania y juega para el Mannheimer HC", detallaron en la presentación oficial.

Por su parte, la misionera se mostró entusiasmada con este nuevo desafío profesional: “Desde el primer día, tanto el equipo como el cuerpo técnico me dieron una cálida bienvenida y me hicieron sentir como en casa. Tengo muchas ganas de afrontar los retos que me esperan”.

La jugadora explicó que su partida tuvo que ver con las decisiones tácticas de Ferrara, quien según ella no cumplió con los plazos que habían acordado previamente: “(El entrenador Fernando Ferrara) decide por ahí sacarme de la lista sabiendo que estaba jugando en Europa y él tomando la decisión por mí y no dándome el tiempo que me había dicho”, remarcó.

Captura de pantalla 2026-02-05 123945 Así presentaron a Lucina von der Heyde, la exjugadora de Las Leonas que jugará para la Selección de Alemania.

Desde el lado de Las Leonas, el cuerpo técnico intentó restarle peso al conflicto para concentrarse en los próximos compromisos. Ferrara habló con DeporTV y admitió: “La verdad es algo que no nos esperábamos. Pero ahora estamos enfocados en lo que se viene, con las jugadoras que tenemos que, por suerte, son muchas, y que tenemos como objetivo la clasificación al Mundial”. Con estas declaraciones, el técnico buscó dar por terminado el tema y poner el foco en la renovación del plantel.

En tanto, su ahora excompañera Agostina Alonso también se mostró asombrada por la noticia y dejó en claro que la salida fue una elección personal: “Es claramente de Luchi (von der Heyde) y no nos gusta”, confesó en DeporTV. La defensora recordó que la exigencia de entrenar en Buenos Aires es un requisito conocido por todas: “Ella sabía que al momento de las convocatorias se nos pide que estemos en Buenos Aires. Ella está radicada en Europa y tiene su vida allá, tal vez para competir en forma internacional tiene que hacerlo para otra Selección”. Por último, Alonso desmintió cualquier tipo de maltrato hacia la volante: “Sé que se ha hablado mucho de Argentina y de este equipo, de que no la quiere y me toca salir a decir que eso no es verdad”.