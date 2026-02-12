Pese a su pasado en San Lorenzo, el volante paraguayo, que también jugó en Racing y Boca, llegará en condición de libre al Globo después de su paso por Internacional de Brasil.
Sorpresa en el mercado de pases: Óscar Romero es refuerzo de Huracán. El volante paraguayo de 33 años, que jugó en el clásico rival San Lorenzo y en otros grandes como Racing y Boca, llegará en condición de libre después de su paso discreto en Internacional de Brasil.
El Globo rompió el mercado de pases con la llegada de Óscar aprovechando el cupo extra para incorporar hasta marzo por la salida de Leonel Pérez hacia Gremio de Porto Alegre. El volante paraguayo viene de un 2025 para el olvido: entre lesiones y ausencias no pudo ganarse un lugar y solo disputó 20 partidos en esta última temporada en el Colorado.
Tras sus pasos por Racing (2015 y 2016), San Lorenzo (2019 a 2021) y Boca (2022 y 2023), el talentoso futbolista afrontará una nueva experiencia en el fútbol argentino firmando por un año con el Globo. El club de Parque Patricios tiene otro motivo para chicanear a San Lorenzo después de ganarle el clásico en el Ducó.
Con la camiseta de Huracán, Óscar peleará por el Torneo Apertura frente su hermano Ángel, que arribó también en este mercado de pases a Boca. Cabe recordar que ambos compartieron vestuario en el fútbol argentino en San Lorenzo, donde no habrá caído bien la llegada de Óscar a Parque Patricios.
Diego Martínez, entrenador de Huracán, buscó a Romero por su buena pegada y capacidad de filtrar pases entre líneas, características que podrían potenciar el juego de su equipo en construcción. Óscar juega de enganche y también se tira hacia la banda derecha.
