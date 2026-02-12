Julián Álvarez rompió su sequía de gol en la goleada del Atlético Madrid a Barcelona

Julián tuvo su noche de desahogo y dejó atrás una racha de 16 partidos sin convertir. La jugada nació desde el arquero Juan Musso, continuó con una proyección de Nahuel Molina y un pase de Ademola Lookman hacia la medialuna, donde la Araña controló y sacó un derechazo preciso para vencer a Joan García.

El Atleti ya había abierto el marcador con un insólito blooper del arquero rival, que intentó pisar la pelota y terminó introduciéndola en su propio arco. Luego ampliaron Antoine Griezmann y Lookman, este último tras una asistencia del propio Julián, que además del gol también participó activamente en la generación ofensiva.

El último tanto de Álvarez había sido el 9 de diciembre ante PSV por la Champions League, y en condición de local no gritaba desde el 1° de diciembre frente a Sevilla. La sequía comenzaba a pesar, pero apareció en un partido grande y en una instancia decisiva y volvió a dar la talla como tiene a acostumbrado a todos.

El gol de Julián Álvarez para el 4-0 del Atlético sobre Barcelona

En el complemento, Barcelona intentó descontar y llegó a convertir por intermedio de Pau Cubarsí, pero el VAR anuló la acción por fuera de juego previo. Con la diferencia asegurada, Simeone reemplazó a Julián a los 68 minutos, ya con la serie muy encaminada.

Tras el encuentro, la Araña expresó: “Venía de una racha no muy buena, pero siempre trabajé para mejorar y crecer. Trabajar callado es la mejor manera de mejorar y salir adelante. Hoy se me dio con el gol. Espero seguir por este camino. Necesitaba un poco de cariño y amigarme con el arco. El gol suma para la confianza después de tantos partidos”.