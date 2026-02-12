Julián Álvarez rompió su sequía de gol en la goleada del Atlético Madrid a Barcelona

La Araña cortó su mala racha de 16 partidos sin festejos en el aplastaste triunfo por 4 a 0 del Colchonero al conjunto culé en el Metropolitano por la ida de las semifinales de la Copa del Rey.
Julián Álvarez rompió su sequía de gol en la goleada del Atlético Madrid por 4 a 0 a Barcelona en el Metropolitano en la ida de las semifinales de la Copa del Rey. La Araña anotó el cuarto gol del triunfazo del equipo de Diego Simeone que construyó una ventaja amplía que buscará defender en la revancha en el Camp Nou.
Julián tuvo su noche de desahogo y dejó atrás una racha de 16 partidos sin convertir. La jugada nació desde el arquero Juan Musso, continuó con una proyección de Nahuel Molina y un pase de Ademola Lookman hacia la medialuna, donde la Araña controló y sacó un derechazo preciso para vencer a Joan García.
El Atleti ya había abierto el marcador con un insólito blooper del arquero rival, que intentó pisar la pelota y terminó introduciéndola en su propio arco. Luego ampliaron Antoine Griezmann y Lookman, este último tras una asistencia del propio Julián, que además del gol también participó activamente en la generación ofensiva.
El último tanto de Álvarez había sido el 9 de diciembre ante PSV por la Champions League, y en condición de local no gritaba desde el 1° de diciembre frente a Sevilla. La sequía comenzaba a pesar, pero apareció en un partido grande y en una instancia decisiva y volvió a dar la talla como tiene a acostumbrado a todos.
En el complemento, Barcelona intentó descontar y llegó a convertir por intermedio de Pau Cubarsí, pero el VAR anuló la acción por fuera de juego previo. Con la diferencia asegurada, Simeone reemplazó a Julián a los 68 minutos, ya con la serie muy encaminada.
Tras el encuentro, la Araña expresó: “Venía de una racha no muy buena, pero siempre trabajé para mejorar y crecer. Trabajar callado es la mejor manera de mejorar y salir adelante. Hoy se me dio con el gol. Espero seguir por este camino. Necesitaba un poco de cariño y amigarme con el arco. El gol suma para la confianza después de tantos partidos”.
