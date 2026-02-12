Atlético Paranaense presentó una nueva oferta por Edwuin Cetré y se aleja de Boca

La propuesta mantiene el monto total de 5.500.000 de dólares por el 100% del pase, pero introduce una modalidad de pago distinta. Paranaense abonaría ahora el 70% del total y dejaría el 30% restante sujeto a la evolución física del jugador durante los próximos seis meses. La ingeniería apunta a cubrirse ante la situación de la rodilla de Cetré, que ya había frenado la transferencia semanas atrás por antecedentes de una operación de meniscos.

Para Estudiantes y el DIM, dueños en partes iguales del pase, la oferta resulta atractiva porque garantiza un ingreso fuerte inmediato y conserva la posibilidad de cobrar el total si no surgen complicaciones físicas siendo ambos optimistas. Además, los números superan lo que Boca había puesto sobre la mesa en las primeras conversaciones.

El Xeneize había ofertado una cifra cercana a los 4,5 millones de dólares y luego evaluó un préstamo con opción de compra para reducir riesgos tras la revisión médica. Sin embargo, esa propuesta de cesión nunca se formalizó ante Estudiantes y quedó en un sondeo preliminar que en La Plata rechazaron inmediatamente.

Con la avanzada brasileña, el escenario se inclina nuevamente hacia una venta directa al exterior. La rodilla de Cetré sigue siendo el factor determinante, pero Paranaense decidió asumir parte del riesgo con un pago escalonado que protege su inversión. Ahora la pelota queda del lado de Boca, que deberá decidir si mejora las condiciones o se retira definitivamente de la negociación.