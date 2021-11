Fútbol femenino: una árbitra fue brutalmente agredida

Florencia Botto fue agredida por algunas jugadoras del equipo del barrio Rocamora tras un fallo arbitral. La policía de Villa Almendral debió intervenir y la jornada fue suspendida inmediatamente. Los implicados fueron trasladados a la Comisaria Octava de Entre Ríos , en donde declararon sobre lo sucedido.Botto fue atendida por los médicos de la policía tras declarar y constataron las lesiones.

"Me agarraron de los pelos y luego recibí dos patadas, le pedía que me soltará pero fue en vano. Estoy triste y dolida por todo lo ocurrido. No es forma de terminar un partido", señaló la jueza de 22 años.

"Somos luchadoras del fútbol femenino y lo que pasó el domingo fue un momento muy triste para la disciplina", concluyó.

Rodolfo Emery, veedor de la Liga Paranaense, presenció los hechos y aseguró que "es la primera vez que ocurre una situación así en el femenino, estamos muy tristes".