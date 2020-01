Gallardo y las exigencias

“Igual me hubiera costado sostenerme en el tiempo, porque este equipo tiene eso de que necesita de la voluntad del jugador, de la exigencia, y eso genera un desgaste grande que no todos pueden mantener. Nosotros estamos hace 6 años y siempre los esfuerzos se hacen en conjunto. Hemos tenido casos que hay buenos pasajes y luego necesitan relajarse, y acá eso no se puede y se deben ir”.

Gallardo y el sistema táctico

“No puedo garantizar que se mantenga el sistema, depende de los jugadores y de cómo estén ellos. No es lógico garantizar eso durante todo el año. Igual los sistemas no me dicen mucho, acá la característica pasa por los jugadores. Lo nuestro está vinculado a un comportamiento de control de partido y saber jugar con o sin espacios, y eso depende de los jugadores y los rivales”.

Gallardo y los 5 defensores

“Esto es fútbol y yo no lo veo como algo rígido. Los jugadores se mueven, corren, caminan, están en varios lados con o sin pelota; hay ideas de juego y de qué es lo que queremos hacer como equipo. Eso es lo que me importa. Es fácil de explicar si se entiende de fútbol, no le puedo andar explicando a todos por qué jugamos de un modo u otro”.

Gallardo y la venta de Palacios

“Con su salida perdimos dos cosas: juego y recuperación. Debemos ir analizando las posibilidades para que no se resienta tanto el equipo. No todos son iguales y por eso estamos buscando la manera”.

Gallardo y Juanfer Quintero

“Esta semana se entrenó con normalidad desde el martes y está entre los convocados para ir a Mendoza”.

Gallardo y la venta de Montiel

“Hay intereses de clubes del mundo por jugadores nuestros y no todos son reales. Hay un patrimonio por defender. La propuesta debe ser buena y real pata evaluarla, y si venís con un préstamo digo “no, gracias”, y menos en competencia. Sería ridículo, pasó con Quintero también”.

Gallardo y la punta del torneo

“Hay que seguir mejorando y merecer ganar los partidos, en especial de local, ya que hay mucha paridad y hay muchos equipos. No podemos cometer errores y tener lo que pasó el domingo. Si no jugamos bien, ser efectivos, y si jugamos mejor que el rival, ganar los partidos. Hay equipos que van a dejar puntos y debemos aprovechar eso. Para ganar la liga hay que salir a ganar”.

Gallardo y el momento de los delanteros

“Tengo cuatro delanteros de nivel y quiero que todos estén bien, que me den posibilidades de ponerlos y que haya esa competencia interna que siempre existió. Hay que demostrar cuando te toca, luego yo elijo en los partidos. Ahí se define todo. Algunos son importante desde el banco. Si son pocos minutos hay que demostrar”.

Gallardo y la tenencia de la pelota que no se pudo tener ante Independiente

“Para mí, al fútbol se juega con la pelota y me gusta tenerla. Siempre le dimos importancia y fuimos protagonistas, y si la pelota no la tenés no podés jugar. Aunque también somos un equipo que ataca bien los espacios con los rivales que se meten atrás y salen de contra, no despreciamos esa forma de jugar y tratamos de ser creativos para evitarlo. En el último partido no pudimos y fue raro, porque con un gol de diferencia y uno más no lo hicimos y no estuvimos lúcidos y frescos. No me quedé contento con la forma, sí con el resultado”.

Gallardo y la reunión de D’Onofrio con Ameal

“Las grietas en ningún ámbito son buenas. Sé que se reunieron y que hay una buena relación, pero no sé mucho más. Siempre es bueno querer salir de las crisis todos juntos, lo digo como en el país también”.