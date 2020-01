Gallardo se quejó de los clubes que pidieron postergar la Superliga

"Si los directivos aceptaron el calendario, no entiendo por qué hoy reclaman", indicó el "Muñeco", a la vez que señaló: "Todos perdimos jugadores en la Sub 23, en mayor o en menor cantidad. Yo en la votación vi que muchos equipos que no tenían jugadores citados votaron para que no se reanude la Superliga".

En una conferencia de prensa que brindó luego de la práctica matutina en Ezeiza, el técnico de River añadió: "Vivimos en Argentina y tenemos estas dificultades hasta para cumplir algunos reglamentos. Ojalá podamos coincidir en que esto sea lo más prolijo posible".

"No debemos acostumbrarnos a naturalizar lo malo. Está mal", aseveró, al tiempo que agregó: "A mí no me importa la Superliga, la AFA o quien sea. Yo quiero preparar al equipo para que empiece a jugar en la Superliga. No se trata de sacar ventaja, se trata de ser lo más prolijo posible".

Por otro lado, el entrenador de River aseguró que es "muy bueno" mantener el plantel de "jerarquía" que tiene el conjunto de Núñez teniendo en cuenta que Argentina es "un país donde está todo bastante complejo".

"En un país donde está todo bastante complejo, sostener la jerarquía que tenemos como plantel es muy bueno, eso hay que reconocerlo", aseveró el técnico del "Millonario", quien luego habló del partido ante Independiente.

En ese sentido señaló: "Es un equipo grande, es un clásico, sabemos la importancia que tiene el partido y sabemos qué es lo que vamos a proponer. No vamos a renunciar a nuestra idea de juego".

"Vamos a tratar de enfocarnos en este inicio de Superliga y ver si tenemos la chance de pelearla hasta el final", aseveró Gallardo en una conferencia de prensa que brindó tras el ensayo matutino.