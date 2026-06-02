Los ambiciosos refuerzos que buscará River en este mercado de pases

La situación de Echeverri también genera expectativa. River ya intentó recuperarlo en el mercado anterior, cuando estaba cedido en Bayer Leverkusen, pero Manchester City rechazó cualquier posibilidad de salida. Luego pasó al Girona, donde alternó titularidades y sufrió el descenso a la Segunda División de España. Ahora deberá regresar a Inglaterra y el Millonario volverá a intentar convencer a los Citizens para obtener una cesión. En el club creen que la salida de Pep Guardiola podría modificar algunos escenarios y abrir una puerta para negociar.

lo celso Lo Celso, anhelo de Coudet, en la práctica de la Selección (Foto: @Argentina).

Otro de los nombres que seduce a Coudet es Giovani Lo Celso. El entrenador considera que el volante de Real Betis puede convertirse en una pieza determinante para afrontar la Sudamericana y ya habría manifestado su interés ante la dirigencia. El rosarino, que integra la lista de la Selección para el Mundial, analiza alternativas para su futuro y River busca aprovechar la necesidad del conjunto español de reducir masa salarial antes del cierre del ejercicio económico.

En paralelo, también aparece como opción concreta para reforzar el ataque Rafael Santos Borré, quien mantiene una relación especial con River tras haber sido una de las figuras de la obtención de la Copa Libertadores 2018 y actualmente juega en Internacional de Porto Alegre, club al que llegó justamente por pedido de Coudet. Aunque todavía no hubo negociaciones formales, su nombre es seguido de cerca por la dirigencia y su regreso sería económicamente más viable que otras alternativas internacionales que se evaluaron durante las últimas semanas.

La renovación que proyecta River no se limita al plantel. Según trascendió, Coudet también trabaja para ampliar su cuerpo técnico y ya se comunicó con Ariel Broggi, uno de sus colaboradores de mayor confianza. Ambos compartieron experiencias en Racing, Inter de Porto Alegre, Celta de Vigo y Atlético Mineiro, y las conversaciones avanzan con la intención de que se incorpore antes del inicio de la pretemporada, prevista para mediados de junio en Ezeiza.