La sentencia del presidente de River sobre el mercado: "Se irán 15 jugadores"

"Es un ícono del club, el arquero más ganador de la historia del club. Va a acompañar y apoyar siempre, esté donde esté. Incluso, el día que no esté más en River. Es parte de la esencia de la historia de River. Tiene contrato. Y son jugadores, Franco particularmente, que se han ganado el derecho de decidir lo que quieren hacer en cualquier momento. Tienen que tener ese espacio porque se lo han ganado", argumentó.

Y bajó el mismo mensaje sobre Juan Fernando Quintero: "Aplica lo que decía en relación a Armani. Son jugadores que se han ganado la posibilidad de elegir. Al igual que Franco, no nos ha planteado nada. Tampoco corresponde estar tan encima, teniendo un Mundial. En la cabeza y vida de un jugador es algo central".

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Y concluyó: "A la vuelta, conversaremos y tendrá ese espacio para ver de qué tiene ganas y para qué está. Y, a partir de ahí, decidir conjuntamente. Por supuesto, a Juanfer dámelo siempre... Pero, dicho eso, también está la cabeza, vocación y el momento de cada uno y qué quiere. Juanfer se ha ganado la posibilidad de elegir lo que quiera".

A su vez, el mandatario opinó por qué fue positivo el trabajo de Coudet: "Si a mí o cualquier hincha de River nos hubieran agarrado en febrero, momento en que sale el entrenador más importante de la historia del club, en un situación compleja y que teníamos una angustia, que casi parecía que River no iba a volver a ganar no un título, sino un partido... Si, en ese contexto, nos hubieran dicho que al final de este semestre íbamos a estar en una final y ser los segundos mejor clasificados en la Sudamericana... Cualquiera le hubiera dado la mano".

"Hasta acá nos ha traído Coudet con enorme mérito. Ha hecho lo que pudo con lo que tuvo. Por eso el balance es correcto, pero mediocre para lo que es River y el lugar en el que River tiene que estar, con la necesidad que tiene River de ganar títulos", agregó Di Carlo.

También explicó que planean traer entre cinco o siete refuerzos de jerarquía. Al ser consultado sobre los nombres que sonaron (desde Giovanni Simeone a Thiago Almada), reveló que los han "tenido en consideración" y dejó en claro que quiere reforzar el ataque: "No es suficiente uno solo. Hay que ir por dos o incluso tres. En ese sentido, son nombres que hemos tenido en consideración. Vamos a apuntar a un equilibrio".

"La operación de Almada es muy compleja porque es un monto muy importante. No por él, lo digo en general. River no le tiene que tener miedo a ese monto en tanto al calidad, el potencial y la reventa del jugador", detalló sobre lo del futbolista del Atlético de Madrid.

Por otra parte, opinó sobre la incorporación de Nicolás Otamendi, el primer gran bombazo del mercado de pases del Millonario: "Lo que vemos, es una referencia. Una figura, un referente, un tipo en torno al cual se va a ordenar todo el vestuario. Después, la cuestión de cinta o no cinta, no es algo que me corresponda a mí. Lo que vemos todos es que es una referencia".