Kranevitter recordó su salida de River, habló del conflicto que golpeó a Demichelis y no descartó un posible regreso

Asimismo, profundizó sobre los motivos que frustraron una vuelta exitosa. “En mi segunda etapa en River el tobillo no me dejó competir de la mejor manera. Sabemos la exigencia de River", explicó y remarcó la inesperada salida que lo afectaron, no solo como jugador sino también como hincha: "Me fui muy triste, no me pude despedir de mi gente. Uno nunca espera irse de esa manera de un lugar donde me crié. El fútbol es así, la decisión de Marcelo fue deportiva, quería lo mejor para el club”. Kranevitter se fue a mediados de 2025, con Marcelo Gallardo aún en la dirección técnica.

Durante la entrevista con DSports Radio, también le dedicó elogios a Martín Demichelis, el entrenador que impulsó su regreso al Monumental, antes de la vuelta del Muñeco. “Me sorprendió como entrenador, se nos hacía muy fácil. Ganábamos muy cómodos los partidos y aprendí mucho”, afirmó sobre el ciclo que terminó con la obtención de un título local.

lesión kranevitter

Sin embargo, el ex mediocampista millonario también se refirió al episodio que marcó el desgaste de aquella gestión: la filtración de un off con periodistas que generó tensión dentro del plantel. “Fue difícil lo que pasó, fue complicado revertir la situación para él. Tuvimos una charla con los más grandes, creo que había otras maneras de resolverlo”.

Respecto del regreso de Marcelo Gallardo al banco de suplentes, consideró que los resultados no reflejaron las expectativas generadas por la vuelta del técnico más exitoso de la historia del club. “Los clubes tienen momentos, a veces la pelota no entra y los resultados cambian un montón de cosas. A todos los equipos les ha pasado. En el segundo ciclo de Marcelo nos costó bastante y no entendés por qué”, sostuvo.

Gallardo Kranevitter

Con 33 años y sin equipo tras finalizar su vínculo en Turquía, el volante analiza los próximos pasos de su carrera. Después de experiencias en España, Rusia, México y el fútbol turco, su intención es regresar al país para afrontar nuevos desafíos deportivos.

Y dejó una frase que ilusiona a los hinchas de River. Consultado sobre una eventual tercera etapa con la banda roja, respondió entre risas: “Siempre estoy dispuesto a volver a River, es una pregunta que no se hace, ja”. Y agregó: “Me gustaría volver a Argentina, tengo ganas de competir. En Turquía tenía la familia muy lejos. Me encantaría jugar Libertadores, Sudamericana, sentirme importante”.