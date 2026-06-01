Atento Scaloni: Austria resistió con uno menos y le ganó a Túnez

El segundo rival de la Selección Argentina en el Mundial venció 1 a 0. El gol del triunfo fue convertido por el capitán Marcel Sabitzer. Jugó más de un tiempo con un hombre menos por la expulsión de Konrad Laimer.
Austria venció este lunes a Túnez por 1-0 en Viena, en un amistoso de preparación rumbo al Mundial, y sumó una nueva victoria antes de su debut en la máxima cita.
El seleccionado europeo, que será el segundo rival de la Argentina en el Grupo J, logró imponerse pese a jugar más de un tiempo con un futbolista menos por la expulsión de Konrad Laimer, mediocampista del Bayern Múnich.
El único gol del partido lo convirtió el capitán Marcel Sabitzer en el Ernst-Happel-Stadion. El resultado le permitió al equipo dirigido por Ralf Rangnick quedarse con el triunfo ante su público y sumar confianza de cara a la Copa del Mundo.
Con la mira puesta en el Mundial, el entrenador austríaco incluyó de entrada a los habituales titulares -David Alaba, Marcel Sabitzer, Marko Arnautovic y Laimer-, aunque la excepción fue Christoph Baumgartner, volante del Leipzig, que sufrió una molestia en el calentamiento y no llegó ni a estar en el banco de suplente. Más tarde, el DT aprovechó el encuentro para realizar modificaciones durante el entretiempo, con el objetivo de distribuir cargas físicas y darles rodaje a distintos jugadores.
Austria cerrará su preparación el próximo jueves frente a Guatemala en el Rose Bowl. El 17 de junio tendrá su debut contra Jordania. Y luego, llegará el esperado cruce ante la Selección Argentina, programado para 22 de junio en el AT&T Stadium de Dallas, por la segunda fecha del Grupo J. El cierre de la fase inicial será el 27 contra Argelia.
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