Atento Scaloni: Austria resistió con uno menos y le ganó a Túnez

Con la mira puesta en el Mundial, el entrenador austríaco incluyó de entrada a los habituales titulares -David Alaba, Marcel Sabitzer, Marko Arnautovic y Laimer-, aunque la excepción fue Christoph Baumgartner, volante del Leipzig, que sufrió una molestia en el calentamiento y no llegó ni a estar en el banco de suplente. Más tarde, el DT aprovechó el encuentro para realizar modificaciones durante el entretiempo, con el objetivo de distribuir cargas físicas y darles rodaje a distintos jugadores.