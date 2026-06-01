Marcelo Bielsa: de por qué excluyó a Luis Suárez a "cambio todo por ser campeón"

El "Loco" explicó la ausencia del Pistolero en los 26 futbolistas de Uruguay para la Copa del Mundo y habló de la posibilidad de ganar el trofeo dorado.
Marcelo Bielsa, que afrontará el Mundial como entrenador de Uruguay, palpitó el certamen. El "Loco" explicó las ausencias de Luis Suárez y Nahitan Nández y habló de la posibilidad de ganar el trofeo dorado en una conferencia de prensa donde se mostró tan autentico como siempre.
“En el momento en que Suárez nos comunicó, en el partido despedida que se hizo, que él prefería dejar su espacio en el equipo, entre otros argumentos dijo públicamente que propiciaba el desarrollo de algunos jugadores jóvenes que eran alternativa en su posición. Desde ahí, Darwin Núñez, Federico Viñas y Rodrigo Aguirre fueron los que asumieron más la posición de centroatacante”, recordó el Loco en la conferencia de prensa realizada en el complejo de la Celeste.
Por otro lado, sobre Nández, expresó: “Los motivos de la ausencia de Nández son deportivos, no hay ningún otro motivo que tenga que ver con algo que no sea deportivo. Nández nunca tuvo conmigo diferencias, discusiones o enfrentamientos que me tuvieran que haber obligado a mí a considerar algo fuera de lo deportivo. Yo no tengo ningún motivo extradeportivo para tomar una decisión de convocar o no convocar, le diría que a ningún jugador. En el caso específico de Nández, entiendo el asombro porque Nández fue un jugador que jugó con regularidad y fue convocado con regularidad”, explicó respecto al jugador que hoy en día milita en el Al-Qadsiah de Arabia Saudita.
Y se refirió a lo que genera el Mundial: "Dentro del pueblo, los que menos tienen más necesitan de las felicidades por las que no se paga, quieren que el fútbol los haga feliz. Yo siempre digo, vio que yo gano una fortuna... Si todo lo que gané en los años que estoy aquí -y juro que lo haría- me lo piden a cambio de salir entre los cuatro primeros o campeón del mundo, ¿quién no lo paga? Pregúntele a cualquier futbolista y te dice sí, por esto lo que sea. ¿Cómo no va a haber entusiasmo?".
El Loco dirigió a Argentina en el Mundial de Corea-Japón 2002. Tras ganar 13 de 18 encuentros y de sacarle 12 puntos de ventaja a su más inmediato perseguidor en las Eliminatorias, la Albiceleste no superó la fase de grupos. En Sudáfrica 2010 condujo a Chile en su regreso a la gran cita tras 12 años. Llegó a los octavos de final: fue eliminado por Brasil.
Uruguay forma parte del Grupo H del Mundial y debutará el lunes 15 de junio ante Arabia Saudita en el Hard Rock Stadium de Miami. Luego chocará con Cabo Verde en la misma ciudad el domingo 21 de junio y cerrará la fase de grupos frente a España el viernes 26 de junio en Guadalajara, México. Los clasificados de esta zona podrían enfrentarse con los ganadores del grupo que integra la Selección Argentina.
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