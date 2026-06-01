Marcelo Bielsa: de por qué excluyó a Luis Suárez a "cambio todo por ser campeón"

Por otro lado, sobre Nández, expresó: “Los motivos de la ausencia de Nández son deportivos, no hay ningún otro motivo que tenga que ver con algo que no sea deportivo. Nández nunca tuvo conmigo diferencias, discusiones o enfrentamientos que me tuvieran que haber obligado a mí a considerar algo fuera de lo deportivo. Yo no tengo ningún motivo extradeportivo para tomar una decisión de convocar o no convocar, le diría que a ningún jugador. En el caso específico de Nández, entiendo el asombro porque Nández fue un jugador que jugó con regularidad y fue convocado con regularidad”, explicó respecto al jugador que hoy en día milita en el Al-Qadsiah de Arabia Saudita.