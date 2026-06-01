Días, horarios y televisación de los amistosos de Argentina previo al Mundial

Luego, la Albiceleste se medirá con el país europeo el martes 9 de junio a las 22 horas en el Jordan-Hare Stadium (de la Universidad de Auburn, en el estado de Alabama). Será la última prueba previo al estreno en la Copa del Mundo, programado para el martes 16 de junio a las 23 horas ante Argelia, en el Kansas City Stadium.