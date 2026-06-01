Días, horarios y televisación de los amistosos de Argentina previo al Mundial

La Scaloneta enfrentará a Honduras e Islandia en Estados Unidos como últimos ensayos para la máxima cita. Acá, todo lo que tenés que saber de estos duelos.
Con la lista definitiva y en Estados Unidos, Argentina enfrentará a Honduras e Islandia en sus últimos amistosos previo a la Copa del Mundo. Y, en las últimas horas, se terminó de confirmar toda la información sobre ellos con el dato de los horarios que restaba definirse.
La primera parada de la Scaloneta contra el elenco centroamericano será el sábado 6 de junio desde las 21 horas de nuestro país en Kyle Field (de la Universidad de Texas A&M). Un recinto para 102.733 espectadores sentados, que es uno de los más grandes de todos los Estados Unidos.
Luego, la Albiceleste se medirá con el país europeo el martes 9 de junio a las 22 horas en el Jordan-Hare Stadium (de la Universidad de Auburn, en el estado de Alabama). Será la última prueba previo al estreno en la Copa del Mundo, programado para el martes 16 de junio a las 23 horas ante Argelia, en el Kansas City Stadium.
Lionel Scaloni no podrá a muchos futbolistas titulares que están "tocados" en estos amistosos para que sigan trabajando en llegar en óptimas condiciones al debut mundialista. Messi encabeza esa triste larga lista: padece una sobrecarga en el posterior de su pierna izquierda. Leo mostró dolor en la zona en el partido de Inter Miami con Philadelphia Unión por la MLS y después se confirmó su diagnóstico.
Por este motivo, el entrenador citó siete futbolistas extras para los amistosos y los entrenamientos: Santiago Beltrán (River), Joaquín Freitas (River), Tomás Aranda (Boca), Simón Escobar (Vélez), Ignacio Ovando (Rosario Central), Nicolás Capaldo (Hamburgo SV) y Agustín Giay (Palmeiras).
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