Talleres venció 2 a 1 a Defensa en Varela y quedó cuarto en su zona

Con un doblete del lateral Alexandro Maidana, el equipo de Carlos Tevez se impuso en su visita al Halcón por la fecha 14 y quedó en la parte alta de la Zona A del Torneo Apertura.
Talleres de Córdoba venció 2 a 1 a Defensa y Justicia en Florencio Varela por la fecha 14 del Torneo Apertura. Con un doblete del lateral Alexandro Maidana, el equipo de Carlos Tevez se impuso en su visita al Halcón y quedó cuarto en la Zona A del Torneo Apertura.
Talleres abrió el marcador a los 14 minutos de juego con una gran definición de Alexandro Maidana, quien controló con el pecho y sacó un remate de tres dedos dentro del área para clavar el balón a media altura del segundo palo. De esta manera, el visitante se fue 1 a 0 arriba del marcador.
Y, a los 16' del complemento, Maidana sacó una bomba cruzada de primera inatajable para Cristopher Fiermarin. Una vez más el lateral paraguayo de 20 años se sumó al ataque, encontró la oportunidad y no la desaprovechó demostrando mucha jerarquía.
Defensa y Justicia descontó a los 33 minutos con un tanto de Ayrton Portillo, a quien le quedó un rebote y mandó el balón a la red. El Halcón, con más empuje que juego colectivo, fue en busca del empate pero el visitante estuvo sólido en defensa para mantener la ventaja y sellar un triunfazo de visitante.
Con este resultado, Talleres quedó cuarto en la Zona A con 21 puntos, solo abajo de Estudiantes (23), Vélez (22, con un partido menos) y Boca (21 pero mejor diferencia de gol). Por su parte, Defensa está séptimo con 19 unidades y no puede confiarse en las dos jornadas restantes.
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