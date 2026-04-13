Talleres venció 2 a 1 a Defensa en Varela y quedó cuarto en su zona

Defensa y Justicia descontó a los 33 minutos con un tanto de Ayrton Portillo, a quien le quedó un rebote y mandó el balón a la red. El Halcón, con más empuje que juego colectivo, fue en busca del empate pero el visitante estuvo sólido en defensa para mantener la ventaja y sellar un triunfazo de visitante.