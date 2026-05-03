Gimnasia logró su cuatro triunfo al hilo y llegará en alza a los playoffs

El Lobo venció 2 a 0 a Argentinos Juniors en el Bosque y avanzó a los octavos de final del Torneo Apertura tras finalizar sexto en la Zona B.

Gimnasia venció 2 a 0 a Argentinos Juniors en el Bosque en la última fecha de la fase regular del Torneo Apertura. El Lobo logró su cuarto triunfo al hilo y llegará con confianza a los playoffs, a los que accedió como sexto de la Zona B después de una gran racha final de resultados favorables.