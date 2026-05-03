Fútbol |

Gimnasia logró su cuatro triunfo al hilo y llegará en alza a los playoffs

El Lobo venció 2 a 0 a Argentinos Juniors en el Bosque y avanzó a los octavos de final del Torneo Apertura tras finalizar sexto en la Zona B.

Gimnasia venció 2 a 0 a Argentinos Juniors en el Bosque en la última fecha de la fase regular del Torneo Apertura. El Lobo logró su cuarto triunfo al hilo y llegará con confianza a los playoffs, a los que accedió como sexto de la Zona B después de una gran racha final de resultados favorables.

Marcelo Torres abrió el marcador para Gimnasia a los 13 minutos con un pase a la red después de una presión alta, recuperación y pase al medio de Agustín Auzmendi. El atacante se comió a Erik Godoy sin realizarse falta y aprovechó al máximo la posibilidad.

Y, exactamente a los 13' también del complemento, Gimnasia llegó al 2 a 0 del marcador gracias a una excelsa definición de Nacho Fernández, tras recibir dentro del área después de una presión colectiva a una pelota en disputa y atacar de manera rápida y profunda.

Con este resultado, el Lobo quedó en la sexta posición de la tabla de la Zona B y enfrentaría a Vélez Sarsfield (3° A) en los octavos de final. El elenco dirigido por Nicolás Diez terminó tercero con 29 unidades y jugará en la primera ronda eliminatoria del certamen ante Lanús (6° A).

Aparecen en esta nota:

Te puede interesar:

SE ESTÁ LEYENDO AHORA

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados