Gimnasia logró su cuatro triunfo al hilo y llegará en alza a los playoffs

El Lobo venció 2 a 0 a Argentinos Juniors en el Bosque y avanzó a los octavos de final del Torneo Apertura tras finalizar sexto en la Zona B.
Gimnasia venció 2 a 0 a Argentinos Juniors en el Bosque en la última fecha de la fase regular del Torneo Apertura. El Lobo logró su cuarto triunfo al hilo y llegará con confianza a los playoffs, a los que accedió como sexto de la Zona B después de una gran racha final de resultados favorables.
Marcelo Torres abrió el marcador para Gimnasia a los 13 minutos con un pase a la red después de una presión alta, recuperación y pase al medio de Agustín Auzmendi. El atacante se comió a Erik Godoy sin realizarse falta y aprovechó al máximo la posibilidad.
Y, exactamente a los 13' también del complemento, Gimnasia llegó al 2 a 0 del marcador gracias a una excelsa definición de Nacho Fernández, tras recibir dentro del área después de una presión colectiva a una pelota en disputa y atacar de manera rápida y profunda.
Con este resultado, el Lobo quedó en la sexta posición de la tabla de la Zona B y enfrentaría a Vélez Sarsfield (3° A) en los octavos de final. El elenco dirigido por Nicolás Diez terminó tercero con 29 unidades y jugará en la primera ronda eliminatoria del certamen ante Lanús (6° A).
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