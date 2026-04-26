Torneo Apertura: Gimnasia venció a Belgrano en Córdoba y se metió en zona de playoffs

El Lobo superó por 1 a 0 al Pirata en condición de visitante y llegará en zona de clasificación a la última jornada de la fase regular del campeonato local.
Gimnasia venció 1 a 0 a Belgrano en Córdoba y se metió en zona de clasificación de la Zona B del Torneo Apertura, a una jornada de finalizar la fase regular del certamen. Nicolás Barros Schelotto marcó el gol del triunfo del Lobo, que quedó sexto con 23 unidades y dependerá de sí mismo en la definición de los clasificados.
El club platense aprovechó la superioridad numérica con la que se encontró desde las 24 minutos de juego después de la expulsión de Federico Ricca tras un fuerte pisotón a Ignacio Fernández, que fue observado por el árbitro por la pantalla del VAR.
Nicolás Barros Schelotto, hijo de Guillermo, marcó a los 40 minutos después de tirar un centro que parecía sería desviado y el balón terminó siguiendo su dirección y metiéndose en el arco local. Es el cuarto gol del mediocampista en este año.
Con este triunfo, Gimnasia escaló al sexto lugar de la Zona B, acumulando 23 puntos y manteniendo la posibilidad de clasificar a la fase final. Por su parte, Belgrano se sitúa en el quinto puesto, también con 23 puntos, pero con una mejor diferencia de gol.
En la próxima jornada, correspondiente a la postergada fecha 9, Gimnasia recibirá a Argentinos Juniors, mientras que el equipo dirigido por Ricardo Zielinski cerrará su participación en la fase regular enfrentando a Sarmiento. Ambos encuentros tienen fecha y horario por confirmar.
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