Torneo Apertura: Gimnasia venció a Belgrano en Córdoba y se metió en zona de playoffs

El Lobo superó por 1 a 0 al Pirata en condición de visitante y llegará en zona de clasificación a la última jornada de la fase regular del campeonato local.

Gimnasia venció 1 a 0 a Belgrano en Córdoba y se metió en zona de clasificación de la Zona B del Torneo Apertura, a una jornada de finalizar la fase regular del certamen. Nicolás Barros Schelotto marcó el gol del triunfo del Lobo, que quedó sexto con 23 unidades y dependerá de sí mismo en la definición de los clasificados.