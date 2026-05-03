Torneo Apertura: Racing y Huracán empataron en el Cilindro y ambos clasificaron a octavos

En un flojo partido, La Academia y el Globo igualaron 0 a 0 en Avellaneda y clasificaron como octavo y séptimo respectivamente con la ayuda de otros resultados.
En un flojo partido, con pocas ocasiones de gol, Racing y Huracán empataron 0 a 0 en el Cilindro y ambos clasificaron a los octavos de final del Torneo Apertura beneficiados por otros dos resultados. Un punto que les terminó consiguiendo para el objetivo y no sufrir la catástrofe de no conseguirlo habiendo ocho boletos por zona.
El equipo de Gustavo Costas dominó el balón durante todo el primer tiempo, pero sin lograr un juego fluido y lastimar al rival. Increíblemente las situaciones más claras fueron centros aislados con cabezazos desviados. Por eso, la hinchada cantó al iniciar el complemento el famoso: "Movete Racing Movete".
Sin embargo, el complemento continuó la misma dinámica: mucha disputa y poco juego por ambos lados, con nula actividad para los arqueros. No hubo circulaciones del balón y tampoco buenas jugadas individuales. La primera ocasión clara fue un buen remate de Tomás Pérez a un balón boyando en el borde del área que tapó Hernán Galíndez.
Minutos después, Santiago Sosa, apareciendo por el segundo palo, tuvo una oportunidad clara tras un córner pero su tiro pegó en la red del lado de afuera. Por su parte, Huracán encontró el 1 a 0 en el marcador a los 33 minutos después de un tiro libre de Gil y aparición de Jordy Caicedo: el Cilindro entró en crisis y zafó porque el delantero ecuatoriano estaba por un pelito adelantado y el tanto fue anulado desde el VAR.
De todas maneras, el equipo no zafó de la reprobación de su gente, que le cantó la peor canción: "Jugadoooreees". Los minutos siguieron transcurriendo, no ocurrió nada más interesante y fue empate sin goles en el Cilindro. Un punto que les sirvió para el objetivo de clasificar pero quedaron en deuda por la producción futbolística.
Con este punto, Huracán clasificó como séptimo de la Zona B con 22 puntos, mientras que Racing pasó como octavo con 21 unidades, beneficiados por el empate de Tigre (con Rosario Central) que lo dejó con 20 y la derrota de Sarmiento (con Belgrano) que lo dejó con 19. Además, la Acadé avanzó por mejor diferencia de gol (2 contra 0) que Barracas Central.
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