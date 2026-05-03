Torneo Apertura: Racing y Huracán empataron en el Cilindro y ambos clasificaron a octavos

De todas maneras, el equipo no zafó de la reprobación de su gente, que le cantó la peor canción: "Jugadoooreees". Los minutos siguieron transcurriendo, no ocurrió nada más interesante y fue empate sin goles en el Cilindro. Un punto que les sirvió para el objetivo de clasificar pero quedaron en deuda por la producción futbolística.

Con este punto, Huracán clasificó como séptimo de la Zona B con 22 puntos, mientras que Racing pasó como octavo con 21 unidades, beneficiados por el empate de Tigre (con Rosario Central) que lo dejó con 20 y la derrota de Sarmiento (con Belgrano) que lo dejó con 19. Además, la Acadé avanzó por mejor diferencia de gol (2 contra 0) que Barracas Central.

El resumen del empate entre Racing y Huracán