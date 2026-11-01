Gimnasia de Mendoza igualó ante Lanús y sigue en carrera por los playoffs

El Granate se había puesto en ventaja con un gol de Módica sobre el cierre del primer tiempo, pero un tanto en contra de Raúl Loaiza selló el 1-1 en el complemento.
Lanús y Gimnasia de Mendoza empataron 1-1 en la Fortaleza, por la 15ª fecha del Torneo Clausura. El Granate se había puesto en ventaja con un gol de Módica en el cierre de la primera parte, pero el conjunto mendocino alcanzó la igualdad en el complemento tras un tanto en contra de Raúl Loaiza. El resultado le permitió a la visita sumar un punto importante en su pelea por ingresar a los octavos de final.
El primer tiempo fue parejo, pese a que Lanús intentó asumir el protagonismo desde el comienzo. Gimnasia respondió con los movimientos de Lencioni y Fernández en el mediocampo, aunque tuvo dificultades para encontrar a Módica en posiciones de peligro. En los minutos finales, una fuerte infracción de Barboza sobre el delantero local generó polémica: el árbitro Pablo Echavarría sancionó solamente con tarjeta amarilla y el VAR no intervino. Poco después, el propio Módica convirtió el 1-0 en el cuarto minuto de descuento.
En el segundo tiempo, Lanús cedió terreno y Gimnasia de Mendoza aprovechó para adelantarse en el campo y buscar el empate. Los cambios no consiguieron darle al local la reacción esperada y la visita encontró su premio a los 27 minutos, cuando Raúl Loaiza terminó enviando la pelota contra su propio arco. Después del 1-1, ambos equipos buscaron el triunfo, pero ninguno logró romper nuevamente la igualdad.
Con este resultado, Lanús, que ya tiene asegurada su clasificación a los octavos de final, cerrará la fase regular como visitante frente a Central Córdoba y buscará mejorar su posición de cara a los playoffs, además de pelear por un lugar en la próxima Copa Sudamericana. Gimnasia de Mendoza, por su parte, recibirá a Independiente Rivadavia en el clásico mendocino, en un encuentro clave para sus aspiraciones de meterse entre los ocho mejores de la zona.
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