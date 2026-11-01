Gimnasia de Mendoza igualó ante Lanús y sigue en carrera por los playoffs

El Granate se había puesto en ventaja con un gol de Módica sobre el cierre del primer tiempo, pero un tanto en contra de Raúl Loaiza selló el 1-1 en el complemento.

Lanús y Gimnasia de Mendoza empataron 1-1 en la Fortaleza, por la 15ª fecha del Torneo Clausura. El Granate se había puesto en ventaja con un gol de Módica en el cierre de la primera parte, pero el conjunto mendocino alcanzó la igualdad en el complemento tras un tanto en contra de Raúl Loaiza. El resultado le permitió a la visita sumar un punto importante en su pelea por ingresar a los octavos de final.