Ponzio llamó a la acción a los hinchas de River: "Hagamos sentir quién somos"

Por otro lado, sobre las modificaciones que realizó para intentar, al menos, empatar el partido, explicó: "Con los cambios buscamos ayudar a Thiago Almada y Ángel Correa. El cansancio se va notando, en el segundo tiempo con otros cambios tratamos de hacernos fuertes en el medio y dejar gente arriba para tener situaciones, pero el partido fue lo que vieron. Hubo una sola diferencia que fue el gol".

Por último, Ponzio le habló a los hinchas de River: "Hagamos sentir quiénes somos, de mi parte y la que nos toca. Hay una historia muy grande atrás de todo esto y no podemos dejar que quede en la nada, que no terminemos hablando del fútbol. La historia de los clubes se refleja en los títulos y si no se puede trabajar para garantizar esos éxitos, los hinchas se van a ver reflejados. Al hincha le quiero decir que respete su historia, que la haga sentir y nosotros vamos a responder dentro".

"Guardia alta viene cuando vos te querés defender, o te defendés con un propósito. A la hora de ser parciales no se ve reflejado en lo que uno viene a buscar en un clásico. Todo es ‘a ver si pasó esto…’. La jugada de Montiel y/o la de Blanco fue reacción del árbitro, de un lado participó el VAR y del otro no. Ahí te hace sentir que tenés que tener la guardia alta. No quiero que me den ni que me quiten, y no a mí, sino a la historia. Cuando a nivel internacional no estás, hace ruido", culminó.