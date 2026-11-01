Ponzio llamó a la acción a los hinchas de River: "Hagamos sentir quién somos"

Tras la derrota con Boca en La Bombonera, el entrenador del Millonario criticó el arbitraje y le expresó a los hinchas: "No podemos dejar que quede en la nada".
Leonardo Ponzio llamó a la acción a los hinchas de River después de criticar duramente el arbitraje de Nicolás Ramírez y en especial el VAR a cargo de Silvio Trucco en el Superclásico. El León consideró que el accionar arbitral fue determinante en la derrota 1 a 0 con Boca en La Bombonera.
"El análisis del partido lo vieron ustedes, pudimos hacer poco de lo que vinimos a buscar por quedarnos con uno menos. También por todos los acontecimientos que se dieron en el partido. El arbitraje y el VAR queríamos que quede excento de esto, pero el VAR interfiere en contra nuestro o no interfiere", inició Ponzio.
"Estaría bueno que se entiendan entre ellos y que si van a participar que sean en conjunto, que se tome la misma interpretación. La de Montiel y Blanco es la misma. Si dejamos al árbitro va a ser mejor que para el VAR que están sentados donde están", agregó el técnico en conferencia de prensa.
Además, al igual que lo había dicho en la previa del Superclásico, volvió a pedir que no le cobren mal al Millonario, tanto a favor como en contra: "No quiero que me den ni tampoco que me quiten. En la vida hay que tener valores. Cuando una actúa en hacer el mal, familiares te están viendo. No me gustaría que suceda lo que ustedes quieren ver del otro lado. Tenemos que tener una misma dirección en el fútbol argentino. No tiene que tener repercusiones por algo que no acontece al fútbol, hay que identificar lo que queremos. No pudimos hacer mucho desde el minuto 10, nunca dejamos de creer en poner gente adelante. No fue un partido divertido".
Por otro lado, sobre las modificaciones que realizó para intentar, al menos, empatar el partido, explicó: "Con los cambios buscamos ayudar a Thiago Almada y Ángel Correa. El cansancio se va notando, en el segundo tiempo con otros cambios tratamos de hacernos fuertes en el medio y dejar gente arriba para tener situaciones, pero el partido fue lo que vieron. Hubo una sola diferencia que fue el gol".
Por último, Ponzio le habló a los hinchas de River: "Hagamos sentir quiénes somos, de mi parte y la que nos toca. Hay una historia muy grande atrás de todo esto y no podemos dejar que quede en la nada, que no terminemos hablando del fútbol. La historia de los clubes se refleja en los títulos y si no se puede trabajar para garantizar esos éxitos, los hinchas se van a ver reflejados. Al hincha le quiero decir que respete su historia, que la haga sentir y nosotros vamos a responder dentro".
"Guardia alta viene cuando vos te querés defender, o te defendés con un propósito. A la hora de ser parciales no se ve reflejado en lo que uno viene a buscar en un clásico. Todo es ‘a ver si pasó esto…’. La jugada de Montiel y/o la de Blanco fue reacción del árbitro, de un lado participó el VAR y del otro no. Ahí te hace sentir que tenés que tener la guardia alta. No quiero que me den ni que me quiten, y no a mí, sino a la historia. Cuando a nivel internacional no estás, hace ruido", culminó.
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