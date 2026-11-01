Newell's y Unión empataron en Rosario y dejaron abierta la pelea por los playoffs

El Tatengue se puso en ventaja con un cabezazo de Juan Pablo Ludueña, pero la Lepra igualó con un remate de Santiago Solari que se desvió en Ignacio Isla.
Newell’s y Unión empataron 1-1 en el Coloso Marcelo Bielsa, por la 15ª fecha del Grupo A del Torneo Clausura. El resultado dejó al Tatengue con pocas posibilidades de meterse entre los ocho clasificados a los octavos de final, a falta de una jornada para el cierre de la fase regular. Por su parte, la Lepra se mantiene sexta en la zona, pero todavía no pudo asegurar su lugar en los playoffs.
Durante el primer tiempo predominó la disputa en la mitad de la cancha y hubo pocas situaciones claras. Unión consiguió generar las aproximaciones más peligrosas, con intentos de Brahian Cuello, Cristian Tarragona y Joaquín Mosqueira. Newell’s, en cambio, tuvo dificultades para encontrar espacios y se fue al descanso sin poder inquietar demasiado al arquero rival.
El conjunto santafesino logró romper el cero a los 59 minutos, cuando Juan Pablo Ludueña conectó de cabeza un centro que Marcelo Estigarribia había bajado tras un tiro de esquina. El gol le permitió a Unión ponerse en ventaja en un partido cerrado y quedar en una posición favorable para conseguir un triunfo clave en la pelea por la clasificación.
Sin embargo, Newell’s reaccionó y alcanzó el empate a los 77 minutos. Santiago Solari sacó un remate que se desvió en Ignacio Isla y terminó dentro del arco visitante para establecer el 1-1. El tanto llegó mientras desde las tribunas bajaba el cántico de protesta “Movete, Newell’s, movete...”, y le permitió al equipo rosarino recuperar protagonismo en el encuentro.
En los minutos finales, Unión buscó volver a ponerse en ventaja, mientras que Newell’s retrocedió y se concentró en sostener el resultado. El empate dejó al Tatengue obligado a ganar en la última fecha para mantener sus posibilidades de ingresar a los octavos de final, mientras que la Lepra también deberá buscar un triunfo para asegurar su presencia en los playoffs.
comentar