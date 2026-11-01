Newell's y Unión empataron en Rosario y dejaron abierta la pelea por los playoffs

El Tatengue se puso en ventaja con un cabezazo de Juan Pablo Ludueña, pero la Lepra igualó con un remate de Santiago Solari que se desvió en Ignacio Isla.

Newell’s y Unión empataron 1-1 en el Coloso Marcelo Bielsa, por la 15ª fecha del Grupo A del Torneo Clausura. El resultado dejó al Tatengue con pocas posibilidades de meterse entre los ocho clasificados a los octavos de final, a falta de una jornada para el cierre de la fase regular. Por su parte, la Lepra se mantiene sexta en la zona, pero todavía no pudo asegurar su lugar en los playoffs.