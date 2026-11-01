Barracas rescató un empate agónico ante Belgrano

El desenlace llegó con polémica: cuando el tiempo reglamentario ya se había cumplido, el árbitro Bryan Ferreyra adicionó un minuto mientras Barracas disponía de un tiro de esquina. De esa pelota parada llegó el cabezazo de Nicolás Demartini, que estableció el 2-2 definitivo y le permitió al Guapo rescatar un punto en Córdoba. Con 23 unidades, Belgrano ocupa el quinto puesto de la Zona B y Barracas Central se ubica sexto. Ambos ya están clasificados a los octavos de final: en la última fecha, el Pirata visitará a Gimnasia de La Plata y el Guapo recibirá a Racing.