Barracas rescató un empate agónico ante Belgrano

Lucas Passerini marcó por duplicado para el Pirata, pero Esteban Rolón y Nicolás Demartini sellaron el 2-2 de manera agónica y ambos equipos aseguraron su lugar en los octavos de final.
Belgrano dejó escapar una victoria que parecía asegurada y empató 2-2 ante Barracas Central en Córdoba, por la 15ª fecha del Torneo Clausura. El Pirata ganaba por dos goles de Lucas Passerini, pero Esteban Rolón descontó y Nicolás Demartini marcó la igualdad en el último minuto de adición. Pese al empate, ambos equipos aseguraron su clasificación a los octavos de final.
El conjunto de Ricardo Zielinski fue superior durante buena parte del encuentro y abrió el marcador a los 27 minutos del primer tiempo. Después de una buena acción de Franco Vázquez y Emiliano Rigoni por la derecha, Passerini recibió dentro del área y definió para establecer el 1-0. En el inicio del complemento, el delantero volvió a convertir tras una jugada colectiva entre Vázquez y Lucas Zelarayán, y amplió la diferencia para el local.
Barracas reaccionó a los 35 minutos de la segunda parte, cuando Esteban Rolón aprovechó un despeje de Federico Ricca y definió para poner el 2-1. Belgrano tuvo oportunidades para liquidar el partido, pero no consiguió ampliar la ventaja. Incluso, Passerini estrelló un remate en el palo y el arquero Juan Espíndola evitó otros dos goles con una doble atajada sobre el cierre.
El desenlace llegó con polémica: cuando el tiempo reglamentario ya se había cumplido, el árbitro Bryan Ferreyra adicionó un minuto mientras Barracas disponía de un tiro de esquina. De esa pelota parada llegó el cabezazo de Nicolás Demartini, que estableció el 2-2 definitivo y le permitió al Guapo rescatar un punto en Córdoba. Con 23 unidades, Belgrano ocupa el quinto puesto de la Zona B y Barracas Central se ubica sexto. Ambos ya están clasificados a los octavos de final: en la última fecha, el Pirata visitará a Gimnasia de La Plata y el Guapo recibirá a Racing.
comentar