Gimnasia vs. Estudiantes de La Plata: ¿Es el partido más importante en la historia entre ambos?

Copa Sudamericana - Vuelta - Estudiantes - Gimnasia

A partir de las 17 comenzará el partido que determinará quién jugará ante Racing por un título del fútbol argentino. Esta no es la primera vez que los equipos de La Plata se enfrentan en un mano a mano. En el amplio historial entre ambos, el cual lidera Estudiantes con una ventaja de 17 partidos (se enfrentaron en 190 ocasiones, de las cuales el Pincha ganó 68, el Lobo 51 y empataron 71 veces), hay seis partidos destacados por la magnitud de lo que estaba en juego:

En 1945 el León condenó a Gimnasia al descenso

En la última fecha del campeonato, Gimnasia necesitaba ganarle a su clásico para poder forzar un desempate con Chacarita y no perder la categoría, pero terminó cayendo por 3 a 1 (Gagliardo, Negri y Arbios los goles Pincha y Rodríguez para el Lobo). Por su parte, Chacarita le ganó a Rosario Central y permaneció en la Primera División.

Gimnasia limpió a Estudiantes de la Copa Centenario de 1993

El Lobo se impuso en la ida por 1 a 0 con gol de Guillermo Barros Schelotto y tras empatar 0 a 0 en la vuelta, clasificó a la próxima ronda. Los dirigidos por Roberto Perfumo terminaría ganando aquella Copa.

El clásico del Siglo en 1993

El Tripero tenía posibilidades de consagrarse campeón si le ganaba a Estudiantes y si Vélez no ganaba su partido. El Fortín terminó empatando y el Pincha le aguó la fiesta a su clásico rival sacando un empate en 1.

El clásico del abandono en 2003

Gimnasia ganaba por 4 a 2 de visitante con goles de Guillermo Sanguinetti (2), Claudio Enría y el Pampa Sosa (Ariel Zapata y Ezequiel Maggiolo para el local) hasta que, por incidentes en las tribunas del estadio de Estudiantes, el partido tuvo que suspenderse.

El 7 a 0

En 2006 ocurrió el histórico partido en el que el Pincha se llevó puesto a Gimnasia con goles de José Luis Calderón (3), Diego Galván (2), Mariano Pavone y Pablo Lugüercio y cambió la historia del clásico platense. En ese torneo el equipo de Diego Simeone se consagraría campeón.

Copa Sudamericana 2014

Los equipos de La Plata se enfrentaron por la segunda ronda de la copa internacional. En la ida, el partido que se disputó en el Bosque, quedó igualado en 0 y en la vuelta, en el Estadio Único de La Plata, hoy el Único Diego Armando Maradona, Estudiantes se impuso por 1 a 0 con gol de Diego "Viruta" Vera y avanzó a la próxima ronda.

El clásico que se disputará hoy, 8 de diciembre de 2025, puede convertirse en el clásico de La Plata más importante de la historia y dejar una marca importante en la rivalidad entre el Lobo y el Pincha.