El récord que alcanzó Franco Colapinto tras finalizar la temporada 2025 de la Fórmula 1

En este último Gran Premio Lando Norris se consagró campeón al finalizar tercero pese a que Max Verstappen haya sido el líder de la carrera. Esta temporada fue la última antes de la modificación de reglamento de la máxima categoría del automovilismo mundial, un cambio que marcará un antes y un después en la historia de la F1.

Por otro lado, Franco Colapinto estableció un récord que refleja su habilidad y talento arriba de un monoplaza. El número 43 de Alpine consiguió finalizar todas las carreras de la temporada, es decir, sin DNF (Did Not Finish). Esta marca la comparte junto a George Russell, piloto de Mercedes, que ganó 2 de las 24 carreras disputadas en el año.

El argentino finalizó las 17 carreras que inició. También hay dos excepciones: en el GP de Silverstone no pudo largar por un problema mecánico en su auto, lo que marcó un DNS (Did Not Start), y en el GP de Interlagos se salió de pista en el Sprint pero sí largó y finalizó la carrera principal del circuito brasileño.

