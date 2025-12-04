"No te metas conmigo personalmente": Caruso Lombardi criticó a Barracas Central e Insúa se calentó

caruso-lombardiv1 Ricardo Caruso Lombardi.

Uno de los más duros fue Ricardo Caruso Lombardi, quien afirmó públicamente que Rubén Darío Insúa habría aceptado su cargo por una supuesta presión del presidente de la AFA, dichos que rápidamente tomaron repercusión dentro del mundo del Guapo.

Frente a ese escenario, Insúa respondió que no se sintió ofendido y que tomó esas palabras con humor, recordó que estuvo 19 años sin dirigir en el fútbol argentino y señaló que ese tipo de comentarios no lo alcanzan en lo personal.

ruben-dario-insua-barracas-central-boca El entrenador de Barracas Central respondió tras las declaraciones públicas de Caruso Lombardi.

Mensaje directo

El entrenador fue claro al marcar que los conflictos deben resolverse entre quienes los tienen y sin involucrar a terceros, en referencia directa a la AFA, y sostuvo que no se debe usar ni a jugadores ni a cuerpos técnicos para disputar problemas personales.

Luego elevó el tono del mensaje y dejó una advertencia pública al señalar que respeta a todo el mundo, pero que no acepta ataques personales, y lanzó la frase que generó mayor impacto: “No te metas conmigo personalmente, porque lo vamos a tener que solucionar de otra manera”, sin dar mayores precisiones sobre ese planteo.

En el cierre, Insúa defendió al arbitraje del fútbol argentino, remarcó que es un apasionado del deporte y que respeta todas las opiniones, al mismo tiempo que aclaró que los comentarios externos no lo alteran ni desvían su foco del trabajo cotidiano con el plantel.