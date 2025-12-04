"No te metas conmigo personalmente": Caruso Lombardi criticó a Barracas Central e Insúa se calentó

Tras la eliminación ante Gimnasia, los dichos de Caruso Lombardi sobre el vínculo de Insúa con la AFA generaron una respuesta directa y una advertencia pública del entrenador.
La eliminación de Barracas Central del Torneo Clausura dejó consecuencias más allá del resultado, el lunes el equipo perdió 2 a 0 como local frente a Gimnasia y Esgrima de La Plata y quedó afuera en cuartos de final, lo que abrió una etapa de críticas y fuertes declaraciones desde distintos sectores del fútbol.
Uno de los más duros fue Ricardo Caruso Lombardi, quien afirmó públicamente que Rubén Darío Insúa habría aceptado su cargo por una supuesta presión del presidente de la AFA, dichos que rápidamente tomaron repercusión dentro del mundo del Guapo.
Frente a ese escenario, Insúa respondió que no se sintió ofendido y que tomó esas palabras con humor, recordó que estuvo 19 años sin dirigir en el fútbol argentino y señaló que ese tipo de comentarios no lo alcanzan en lo personal.
El entrenador fue claro al marcar que los conflictos deben resolverse entre quienes los tienen y sin involucrar a terceros, en referencia directa a la AFA, y sostuvo que no se debe usar ni a jugadores ni a cuerpos técnicos para disputar problemas personales.
Luego elevó el tono del mensaje y dejó una advertencia pública al señalar que respeta a todo el mundo, pero que no acepta ataques personales, y lanzó la frase que generó mayor impacto: “No te metas conmigo personalmente, porque lo vamos a tener que solucionar de otra manera”, sin dar mayores precisiones sobre ese planteo.
En el cierre, Insúa defendió al arbitraje del fútbol argentino, remarcó que es un apasionado del deporte y que respeta todas las opiniones, al mismo tiempo que aclaró que los comentarios externos no lo alteran ni desvían su foco del trabajo cotidiano con el plantel.
