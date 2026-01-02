La chicana de Felipe Melo a River por no jugar la Copa Libertadores

Identificado desde hace años con el Xeneize, Melo reaccionó ante un comentario de un hincha y dejó una frase que no pasó desapercibida: “El más grande va a jugar la Libertadores. El más pequeño, no”, en referencia a la clasificación de Boca al máximo torneo continental y la participación de River en la Copa Sudamericana. La declaración fue celebrada por los hinchas boquenses y generó críticas entre los simpatizantes millonarios.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por La 100 (@la100fm)

En el mismo intercambio, el exmediocampista expresó su deseo de visitar la Bombonera durante este año y describió el recorrido que imagina para concretarlo, desde su salida de Río de Janeiro hasta su llegada al estadio ubicado en el barrio de La Boca. Sus palabras reforzaron una vez más el vínculo emocional que mantiene con el club argentino, pese a no haberlo integrado como jugador.

Felipe Melo se retiró oficialmente a comienzos de 2025 tras una extensa carrera internacional que incluyó pasos por Juventus, Galatasaray, Inter, Palmeiras y Fluminense; con estos últimos se consagró campeón de la Copa Libertadores (2 con el "Verdao" en 2020 y 2021, y una con el "Flu" en 2023 en aquella recordada final frente al Xeneize). Desde entonces, comenzó a manifestar su intención de iniciar una nueva etapa como entrenador y no ocultó su deseo de dirigir algún día a Boca Juniors.

Mientras define su futuro profesional alejado de su etapa como jugador, el brasileño continúa activo en redes sociales y en el debate futbolero. Cada una de sus apariciones públicas suele generar impacto, especialmente cuando apunta contra River y alimenta una de las rivalidades más intensas del fútbol sudamericano.