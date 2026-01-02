La presencia de Leandro Paredes en la Costa Atlántica fue furor

El futbolista quiso llegar al sector de toilettes del establecimiento y terminó rodeado por niños que intentaban conseguir una foto o un autógrafo con el campeón del mundo, quien a mediados de 2025 decidió volver al fútbol argentino para defender los colores del Xeneize, el club de sus amores.

“¡Hola 2026! Que sea un año repleto de bendiciones, mucho amor, mucha salud y muchos éxitos”, expresó su esposa Camila Galante en redes, junto a una tierna foto de toda su familia en Costa Esmeralda.

Por su parte, el jugador de Boca publicó: “¡Gracias a todos por este 2025 lleno de gente linda! Gracias, Dios, por tanta salud, tanto amor y por todos los sueños cumplidos. ¡Les deseo lo mejor para este 2026 a todos! A empezar el año con mucha ilusión, que quedan muchos sueños por cumplir”.

La actividad deportiva para Paredes y el resto del plantel de Boca finalizó el pasado 7 de diciembre con la derrota ante Racing en las semifinales del Torneo Clausura. Desde entonces, tuvo unas vacaciones distintas en familia, con un viaje en primer lugar a Finlandia, con una parada previa en Roma para visitar a sus amigos Paulo Dybala y Oriana Sabatini.

En el regreso al país, Paredes, Galante y otros jugadores de Boca viajaron en avión privado hasta Santa Fe para ser parte del casamiento de su compañero Kevin Zenón con Sol Amsler.

En ese marco, optó por darle la bienvenida al 2026 en Costa Esmeralda, teniendo en cuenta que este viernes 2 de enero el técnico Claudio Úbeda convocó a todo el plantel para dar inicio a la pretemporada, de cara a un calendario exigente. Paredes no solo afrontará el reto de luchar por la séptima Copa Libertadores en la historia de Boca Juniors.

Sino que además intentará volver a ganarse un lugar de peso en la consideración de Lionel Scaloni, con el objetivo de ser protagonista en el Mundial 2026 que se disputará a mitad de año en México, Estados Unidos y Canadá.