San Lorenzo recuperó la totalidad de los terrenos y confirmó su regreso a Boedo

El club anunció que obtuvo los metros cuadrados que faltaban en Avenida La Plata para avanzar con el proyecto del nuevo estadio para después de 47 años volver a recuperar su lugar.
San Lorenzo oficializó este lunes la recuperación total de los terrenos de Avenida La Plata y dio un paso histórico en su regreso definitivo a Boedo. A través de un video institucional difundido en redes sociales, el club confirmó que obtuvo los 8.345 metros cuadrados que todavía permanecían pendientes y que eran fundamentales para avanzar con la construcción de un nuevo estadio en el lugar donde estuvo el Viejo Gasómetro.
La firma del acuerdo fue encabezada por el presidente Sergio Costantino junto a Karina Andrea Burijson, titular de Corporación Buenos Aires Sur. Según informó la institución, el convenio establece el usufructo gratuito de esos terrenos, completando así la recuperación integral de las tierras históricas del club. “Ahora sí la vuelta a Boedo es total”, aseguró Costantino durante la conferencia de prensa en la que oficializó el anuncio.
El video difundido por San Lorenzo repasó distintos momentos emblemáticos de la historia azulgrana y reforzó el valor simbólico del regreso al barrio donde el club construyó gran parte de su identidad. “Lo celebran los Cuervos y Cuervas de todo el mundo”, expresaron desde la institución al comunicar una noticia que los hinchas esperaban desde hace décadas y que representa uno de los proyectos más importantes de la vida política y social del club.
Mientras avanza el proyecto de regreso a Boedo, San Lorenzo también atraviesa días decisivos en lo institucional y deportivo. La Comisión Directiva Transitoria seguirá al frente hasta el 30 de mayo, fecha en la que se realizarán las elecciones para definir a las nuevas autoridades. En paralelo, el equipo buscará la clasificación a los octavos de final de la Copa Sudamericana en una definición muy ajustada del Grupo D, donde llega como líder invicto pero con todos los equipos con chances de avanzar.
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