San Lorenzo recuperó la totalidad de los terrenos y confirmó su regreso a Boedo

Mientras avanza el proyecto de regreso a Boedo, San Lorenzo también atraviesa días decisivos en lo institucional y deportivo. La Comisión Directiva Transitoria seguirá al frente hasta el 30 de mayo, fecha en la que se realizarán las elecciones para definir a las nuevas autoridades. En paralelo, el equipo buscará la clasificación a los octavos de final de la Copa Sudamericana en una definición muy ajustada del Grupo D, donde llega como líder invicto pero con todos los equipos con chances de avanzar.