El descargo de Gustavo Álvarez por la agresión que sufrió tras el empate de San Lorenzo con Santos en la Sudamericana

El DT del Ciclón denunció en conferencia de prensa que fue atacado por los hinchas del Peixe y lanzó una advertencia al personal de seguridad.
Después del agónico y valioso empate 2-2 de San Lorenzo ante Santos en Vila Belmiro por la quinta fecha de la CONMEBOL Sudamericana, que lo dejó puntero del grupo D, Gustavo Álvarez denunció ante la prensa haber sido agredido por los hinchas visitantes mientras se dirigía a la sala de conferencias.
Antes de iniciar la rueda de preguntas, lanzó: "Pido por favor que la próxima vez no hagan pasar al DT visitante entre la torcida (hinchada), porque me insultaron y me pegaron antes de venir a la conferencia. No es necesario. Entiendo el disgusto de la gente, pero no tengo por qué sufrirlo yo. Con todo respeto a Conmebol, a Santos y a San Lorenzo".
Una vez finalizada la conferencia, el entrenador del Ciclón dio detalles del padecimiento que, si bien no culminó en algo peor, generó susto y nubló la atención del resultado del encuentro.
Una vez finalizada la conferencia, el entrenador del Ciclón fue sugerente tras el padecimiento que, si bien no culminó en algo peor, generó susto y nubló la atención del resultado del encuentro. "No puede ser que para venir a la sala de conferencias haya que pasar por el medio de la torcida del otro equipo. Me expuse a un golpe en la cabeza y a insultos. No le veo necesidad. Insisto, no es una crítica a nadie, simplemente lo digo para que se tomen las medidas, para que empiece y termine todo bien. Nada más que eso".
San Lorenzo lanzó un comunicado esta mañana, en repudio al mal momento que sufrió el entrenador y que convirtió en peligro un partido tranquilo, que no tuvo mala fama y que no tuvo ningún comentario previo al partido.
Del 2-0 abajo al 2-2 en menos de 10 minutos, dejó al Ciclón como líder en su zona y encamina al equipo a los octavos de final. Sin embargo, fue crítico con su equipo. "Si uno analiza desde el resultado, parece que el primer tiempo estaba todo mal. Perder 2-0 en este nivel es mucha diferencia. El empate me da tranquilidad por lo que dio el equipo. Me quedó la sensación de que lo podíamos haber ganado", expresó.
Seguro sobre el trabajo que viene construyendo al plantel agregó: "Tenemos que estar convencidos de lo que estamos haciendo, que ningún resultado nos maree y nos haga despegar los pies de la tierra o nos desmorone. A eso le llamo valentía: la sumatoria de la humildad y la valentía es el carácter que se necesita siempre para ir adelante, independientemente del resultado".
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